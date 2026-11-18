Шест десетилетия заедно, хиляди общи спомени и едно обещание, което времето не е заличило. На 21 ноември, Деня на християнското семейство, 116 двойки от Дупница ще подновят брачните си обети на специално тържество, организирано от общината.

Сред поканените са 27 семейства, сключили брак през далечната 1966 г. Тази година те отбелязват своята диамантена сватба – 60 години съвместен живот. Други 89 двойки, които са минали под венчилото през 1976 г., ще отпразнуват златните си сватби.

За всички тях празникът ще бъде възможност отново да потвърдят обещанието, дадено преди десетилетия.

Кметът ще стане кум на младоженците

Тържеството ще се състои на 21 ноември от 11 часа в ресторант „Рилена“ в Дупница.

Кметът Първан Дангов ще влезе в ролята на символичен кум и ще води ритуала по подновяване на брачните обети. В церемонията ще участва и свещеник, а новите брачни свидетелства ще бъдат вписани в специалната Ритуална книга на общината.

За юбилярите и техните гости са подготвени празничен обяд и музикална програма.

Традиция, която продължава от 2013 година

Дупница организира общи чествания на златни и диамантени сватби от 2013 г. насам. Инициативата постепенно се превръща в една от най-хубавите местни традиции, посветени на дългогодишните семейни отношения.

Датата е избрана заради Въведение Богородично, което Българската православна църква отбелязва и като Ден на християнското семейство.

Празникът поставя в центъра любовта между близките, грижата за децата и уважението между поколенията.