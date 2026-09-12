В Белоградчик отбелязаха Въведение Богородично
Семейството е дар и както всеки дар, той носи със себе си отговорности, каза кметът Боян Минков
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Семейството е дар и както всеки дар, той носи със себе си отговорности, каза кметът Боян Минков
Сред нашите предци е имало поговорка: „Въведение дойде и зимата донесе“
Какво се прави днес
Днес е Въведение Богородично
Според народните поверия на този празник българите гадаят какво ще е времето през следващата година
В Деня на християнското семейство кметът на общината Детелин Василев беше уважен специално от жителите на с. Вълчитрън.
Възпитаници на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, поздравиха кмета на община Перник Вяра Церовска и екипа й за Деня на християнското семейство.
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов поздрави съгражданите си с християнския празник Въведение Богородично и с Деня на християнското семейство...
Днес e Въведение Богородично или Ден на християнското семейство. Той е един от 12-те велики християнски празници, отбелязвани както от православието,...
София. Православната църква отбелязва днес Въведение Богородично. Празникът се чества и като Ден на християнското семейство. Въведение Богородично се...
Благоевград. Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов честити Деня на християнското семейство на жителите на града. Утре се празнува Въведение Бог...
Благоевград. Областният координатор на ПП ГЕРБ - Благоевград Даниела Савеклиева изненада приятно трите клуба на пенсионера за Деня на християнското се...
Благоевград. С два концерта и една постановка честват Денят на християнското семейство в Благоевград. Проявите са част от културната програма на общин...
София. Християните отбелязват днес църковния празник Въведение Богородично - един от дванайсетте Господски и Богородични празници, посветен на правосл...
Благоевград. За Деня на християнското семейство община Благоевград е подготвила богата програма, която да зарадва жители и гости на града. В отбелязва...
София. Светият синод отмени традиционните концерти, посветени на празника Въведение Богородично. Причина за това решение е 40-дневният траур след смър...