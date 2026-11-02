39 години чистила училището, а сега то ще носи нейното име. Историята на Мерилин разплака Америка

През целия си живот Мерилин Хамптън е чистила училищни коридори и класни стаи, без дори да подозира, че един ден името ѝ ще стои над входа на училище. След 39 години работа като хигиенистка в американския щат Тексас 76-годишната жена получи признание, каквото никога не си е представяла. Новото начално училище в град Обри ще бъде кръстено на нея.

Трогателната история, развълнува хиляди хора в социалните мрежи.

Всичко започва на 21 октомври, когато Мерилин е поканена на заседание на училищното настоятелство. Тя няма представа каква изненада са ѝ подготвили. В един момент директорът на училищния район Шанън Сейлър я моли да разгъне малък червен килим – нещо, което жената е правила безброй пъти през годините.

Този път обаче върху килима има надпис: „Начално училище Мерилин Хамптън“.

На жената са необходими няколко секунди, за да осъзнае какво вижда. След това избухва в сълзи.

„О, Боже мой! Вие сте прекрасни!“, успява да произнесе тя, преди да прегърне членовете на настоятелството.

По-късно признава пред местната телевизия WFAA, че все още не може да повярва на случилото се и не е спряла да плаче.

Учител без диплома, наставник без титла

Мерилин започва работа в училищния район Обри преди близо четири десетилетия. В началото тя е единствената хигиенистка, която се грижи за училищните сгради.

С времето обаче се превръща в много повече от служител, който поддържа чистотата.

Когато разбира, че някое дете няма средства за учебни пособия, ги купува със собствени пари и лично му ги носи. Помага на ученици да се подготвят за изпити, окуражава ги, когато срещат трудности, и винаги намира време да ги изслуша.

Участва и в училищния живот, като продава билети за футболни срещи и помага при организирането на различни събития.

„Госпожица Мерилин е учител без диплома, педагог без класна стая и наставник без официална титла“, казва Шанън Сейлър пред „Пийпъл“.

Според ръководството на училищния район нейната доброта, трудолюбие, постоянство и усмивка са научили поколения деца на уроци, които не могат да бъдат намерени в учебниците.

Жената, която някога се смятала за неуспяла

За Мерилин признанието има и дълбоко личен смисъл.

Тя израства в семейство с осем деца и е единствената сред братята и сестрите си, която успява да завърши гимназия.

Заради финансовите затруднения в семейството на младини дори обмисля да прекъсне училище, тъй като няма достатъчно средства за книги.

По-късно дълго време се измъчва от мисълта, че не е продължила образованието си в колеж. Приема това като личен провал.

Но постепенно разбира, че животът ѝ има стойност, която не може да бъде измерена с дипломи.

„Казах си: „Знаеш ли, Мерилин? Бог те е поставил точно там, където трябва да бъдеш.“ И съм много щастлива от начина, по който се развиха нещата“, споделя тя пред WFAA.

През 2022 г. Мерилин се пенсионира като хигиенистка, но продължава да се грижи за най-малките деца в образователния център Early Bird.

Дори след четири десетилетия работа тя не иска да се разделя с децата.

Училището ще отвори врати през 2027 година

Новото начално училище, което досега е известно просто като Училище №5, ще посрещне първите си ученици през август 2027 г.

На сградата ще стои името на Мерилин Хамптън – жената, която десетилетия наред се е грижила за чистотата на училището, но и за децата в него.

След като научава за признанието, тя не пропуска да прояви и характерното си чувство за хумор.

„По-добре да го поддържат чисто. Защото ще ги наблюдавам“, пошегува се Мерилин.