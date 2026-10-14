Търсят моми за 6-ти сезон на "Ергенът"

Любовта явно е решила да смени географските ширини. След розите, романтичните признания и сърдечните драми „Ергенът“ се отправя към Южна Африка, където шестият сезон на популярното риалити ще търси новите герои на голямата любовна история.

А декорът обещава да бъде впечатляващ – пищна природа, екзотични гледки, залези като от романтичен филм и достатъчно страст, за да се окаже, че южноафриканското слънце не е единственото, което вдига температурите.

В тази приказна обстановка всяка среща може да се превърне в начало на голяма любов, всеки поглед – в обещание, а една целувка да преобърне нечий живот.

Любовта търси новите си героини

bTV вече обяви кастинг за дамите, които мечтаят да станат част от шестия сезон на „Ергенът“.

Кандидатките ще получат възможност да се впуснат в необикновено романтично приключение, в което красивите пейзажи ще бъдат само фон на истинските емоции.

Очакват ги срещи, силни чувства, неочаквани обрати и решения, които могат да се окажат съдбовни.

Защото, както добре знаят зрителите на предаването, пътят към любовта невинаги е посипан само с рози. Понякога една усмивка е достатъчна, за да пламне искрата, а друг път и най-красивият залез не може да спаси разбитото сърце.

Последен шанс за билет към романтиката

Жените, които искат да заменят ежедневието си с любовно приключение под южноафриканското небе, могат да кандидатстват за участие до 31 октомври 2026 г.

Записването става чрез официалния сайт на bTV – btv.bg, в секцията за кастинг на „Ергенът“.

Самоличността на новия ерген или ергени и подробностите около предстоящия сезон все още не са разкрити в съобщението на телевизията. Ще се роди ли любов за цял живот? Това предстои да разберем.