Опаковането на коледни подаръци с необичайна форма винаги е предизвикателство. Математиката обаче предлага формула за съвършената опаковка.

Внимателно сте подбрали подаръците. Подготвили сте ножици, тиксо и дори няколко ролки пъстра празнична хартия. Но освен ако не сте сред най-сръчните коледни елфи, подаръкът ви вероятно отново ще се окаже хаотично увит в парчета хартия и омотан с тиксо.

Вероятно затова опаковането на коледните подаръци рядко е сред заниманията, които хората очакват с нетърпение. Тази година обаче може би е добре да добавите линия и калкулатор към празничните си принадлежности.

Време е да впрегнем силата на математиката в подготовката за Коледа, пише Би Би Си.

Да мислим извън кутията

Може би най-лесните за опаковане подаръци са тези в кутии с формата на куб. И въпреки това много от нас се затрудняват да отрежат точното количество хартия дори за тази най-проста форма.

Понякога остават огромни излишъци, които небрежно нагъваме в краищата. Друг път хартията не достига и се налага да проявим почти хирургическа прецизност, за да добавим парче, което да покрие останалата открита част.

Съществува обаче елегантна формула, разработена от Сара Сантос – математик и директор на Центъра за подобряване на когнитивните способности Ingoc в Португалия. Тя позволява не само да използваме хартията икономично, но и при определени шарки да постигнем съвпадение на мотивите в местата на съединяване.

Първо измерете височината на кутията и добавете половината от нея, или просто умножете височината по 1,5. След това измерете диагонала на квадратната страна на кутията – от единия до противоположния ъгъл – и съберете двете стойности.

Така ще получите дължината на страната на квадрата опаковъчна хартия, който трябва да изрежете.

Например, ако опаковате куб с диагонал 4,5 сантиметра и височина 3 сантиметра, ще ви е необходим квадрат хартия с размери 9 на 9 сантиметра.

Но тук идва най-хитрата част.

Поставете подаръка в средата на хартията, като го завъртите така, че да лежи по диагонал спрямо нея. След това внимателно съберете четирите ъгъла на хартията към центъра, като при всяко прегъване подпъхвате малките краища около ъглите на кутията под по-големите части.

Би трябвало да успеете да закрепите опаковката само с три малки парчета тиксо. А ако използвате хартия с шарка, която има две оси на симетрия, мотивите могат дори да съвпаднат в местата на съединяване.

Понякога този метод може да се използва и за кутии с формата на правоъгълен паралелепипед.

„Ако обаче хартията ви е квадратна, не винаги диагоналното опаковане е по-добрият вариант“, обяснява Холи Кригер, професор по математика в Кеймбриджкия университет.

Например за кутия с размери 2 на 4 на 8 сантиметра диагоналният метод изисква квадрат хартия със страна 14 сантиметра. Същият подарък обаче може да бъде опакован по традиционния начин с квадрат със страна едва 12 сантиметра.

Трикът с диагоналното поставяне е най-полезен, когато разполагате с останало квадратно парче хартия, което не е достатъчно голямо, за да покрие кубична кутия по обичайния начин.

Само със завъртането на подаръка по диагонал може да се окаже, че хартията е напълно достатъчна.

По същия начин правоъгълни парчета хартия, които не достигат за опаковането на продълговати подаръци, например кутия за обувки, могат да свършат чудесна работа, ако завъртите кутията по диагонал.

Хитро решение за подаръците с триъгълна форма

Методът понякога е приложим и при триъгълните призми.

Измерете височината на триъгълника в единия край на опаковката, удвоете я и прибавете получената стойност към общата дължина на кутията.

Така ще определите подходящата дължина на хартията, която трябва да изрежете, за да покриете триъгълните краища с три слоя хартия и да получите безупречен завършек.

А как да опаковаме цилиндрична кутия с бонбони или друг подарък с подобна форма, без да хабим излишна хартия?

Измерете диаметъра на кръглия край и го умножете по математическата константа пи (3,14…). Така ще получите необходимата дължина на хартията, за да обгърнете цилиндъра.

След това измерете дължината на самата кутия и прибавете диаметъра на единия кръгъл край. Това ще ви даде минималния необходим размер на хартията в другата посока.

При този подход краищата на хартията би трябвало да се срещнат точно в центъра на всяка от двете кръгли основи, така че да е необходимо само едно малко парче тиксо за закрепването им.

Все пак е разумно да оставите малко допълнителна хартия, за да сте сигурни, че подаръкът е напълно покрит. В противен случай рискувате да развалите изненадата.

Най-голямото предизвикателство – топката

Ако сте купили на някого топка, предстои ви истинско изпитание. Сферите са може би най-трудната форма за опаковане.

Невъзможно е да покриете топка с лист хартия, така че повърхността да бъде съвършено гладка. Причината се крие не само във физическите свойства на хартията, които не ѝ позволяват да се огъва безкрайно, но и в т.нар. теорема за косматата топка, обяснява Софи Маклийн, популяризатор на математиката и докторант в Кралския колеж в Лондон.

Теоремата показва, че е невъзможно да срешете гладко космите върху повърхността на сфера, без да се образува поне един вихър или стърчащ кичур.

„Ако се опитате да увиете топка с опаковъчна хартия, няма да успеете да я изгладите навсякъде“, казва Маклийн.

„В някакъв момент неизбежно ще има издутина или празнина. Лично аз обичам да проявявам творчество при опаковането и точно тук бих му дала свобода. Завържете панделка около подаръка или усучете хартията, така че да получите коледна бонбониера тип крекер или подарък, който прилича на голям бонбон.“

Ако целта ви е да използвате възможно най-малко опаковъчен материал за футболна топка, можете да експериментирате с триъгълно парче фолио.

Международен екип от учени изследвал как прочутите бонбони „Моцарткугел“ – топчета от вкусен марципан, обвит в пралине и покрит с черен шоколад – могат да бъдат опаковани икономично в малко парче фолио.

Изследователите установили, че намаляването на периметъра на опаковъчния материал ограничава разхищението. Така квадратното парче фолио се оказва по-подходящо от правоъгълното със същата площ.