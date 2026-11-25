На коледен базар в Европа? Ето какво задължително трябва да сложите в куфара
От топли дрехи и непромокаеми обувки до малки хитрости за пренасяне на подаръци – туристически експерти разкриват как да се подготвите
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От топли дрехи и непромокаеми обувки до малки хитрости за пренасяне на подаръци – туристически експерти разкриват как да се подготвите
Цените ще се вдигат заради световния срив на веригите на доставки
Кредитите през 2013 г. нарастват с 0,2%, а депозитите скачат с 8,7%