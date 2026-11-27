Ревността на мъжете към успеха и популярността на артистичните жени е сред основните причини за разпада на бракове в творческите среди, смята Камелия Тодорова. По повод 50-годишнината си на сцената джаз певицата говори открито за личните си разочарования в предаването "Преди обед" по bTV.

"Аз, например, нямах късмет по отношение на бракове. Имах два брака и двата бяха неуспешни. В повечето случаи мъжете ревнуват от професията на артиста", сподели тя. Според изпълнителката част от партньорите трудно понасят факта, че публичният живот и ангажиментите извеждат жената на преден план, а те остават встрани.

"Има една такава ревност, че ти работиш за хората, ти си сред тях, вечно си ангажиран, ставаш видна личност, а те са в сянка. Изглежда някои мъже не искат да бъдат съвсем в сянка", обясни Тодорова.

Тя отбеляза, че прошката не се случва мигновено, а изисква време, но предпочита да не се вкопчва в тежките спомени. "Най-важното е да може да станеш, когато си паднал", категорична е певицата.

Голям източник на радост за нея днес са внуците ѝ. Внучката ѝ, която живее в Германия, рисува и тренира гимнастика - спорт, в който Камелия тайно се надява някой ден да я види в националния отбор. Внукът ѝ Леон пък вече е проходил на 11 месеца.

По случай половинвековния си юбилей на сцена Тодорова издава автобиографичната книга "В състезание със себе си", написана в съавторство с роднината ѝ Констанца Попова, както и юбилейната компилация "The Best" с 92 песни на флаш памет. На 2 декември от 19:30 ч. певицата ще изнесе и концерт в "Топлоцентрала".