Едва ли има човек, който не е чувал предупреждението, че отварянето на чадър вкъщи носи нещастие. Това е едно от най-разпространените суеверия, предавано от поколение на поколение, а мнозина го спазват и днес, без дори да се замислят защо. Оказва се обаче, че зад старата забрана се крие любопитна история, свързана не толкова с мистични сили, колкото с опасностите на всекидневния живот. Френското списание за дома и интериора Мезон е Траво разкрива откъде идва поверието и защо е оцеляло през вековете.

Опасните чадъри, които можели да причинят истинска беля

Едно от най-популярните обяснения отвежда към Англия през XVIII век, когато започнали да се разпространяват първите съвременни чадъри. Те нямали почти нищо общо с леките и удобни модели, които използваме днес. Конструкцията им била тежка и тромава, с твърди метални спици и сложен механизъм за отваряне.

Разпъването на такъв чадър в тясно помещение можело да се превърне в истинско изпитание. Острите краища лесно повреждали мебели, събаряли чупливи предмети или наранявали хората наоколо. Особено опасно било внезапното отваряне в малки стаи и тесни коридори, където нямало достатъчно пространство.

Така според разпространеното историческо обяснение възникнало предупреждението чадърите да не се отварят в къщата. Постепенно практичната предпазна мярка се превърнала в поверие, че подобно действие привлича нещастия, семейни скандали и неприятности. Както отбелязва Мезон е Траво, съвременните чадъри са много по-безопасни, но старото правило продължава да живее.

Древен Египет и мистичната сила на чадъра

Съществува и друго любопитно обяснение, което отвежда хилядолетия назад, към Древен Египет. Там чадърите не били предназначени за защита от дъжд, а служели предимно като сенници срещу жаркото слънце. Изработвали ги от папирус, палмови листа и други материали, а използването им било привилегия на владетелите и висшите обществени слоеве.

Според едно от старите предания сенникът символизирал божествена закрила. Отварянето му на неподходящо място, особено далеч от слънчевата светлина, се възприемало като неуважение към божествата и можело да предизвика гнева им. Тази история често се посочва като възможен древен произход на познатото суеверие, макар историческата връзка да не е установена.

В някои народни вярвания чадърът символизира защитата на човека от външния свят. Отварянето му в затворено помещение се тълкува като нарушаване на невидимата закрила на дома и семейството. Съществува дори по-строга версия на поверието, според която чадърът изобщо не бива да прекрачва прага на жилището.

Какво да правим с мокрия чадър

И днес много хора предпочитат да не разпъват чадър вкъщи, въпреки че съвременните конструкции не носят опасностите на старите метални модели. Има обаче съвсем практична причина мокрият чадър да не се оставя където и да е.

Водата, която се стича от него, може да повреди дървения под, мебелите или настилките в коридора. Затова е най-добре чадърът първо да се изтръска навън, а след това да се остави да изсъхне на подходящо място, където влагата няма да създаде проблеми. При достатъчно пространство той може да се разтвори за кратко, за да изсъхне добре платът.

Французите имат и друго любопитно поверие, свързано с дъжда. Според него валежите в сватбения ден са знак за щастлив семеен живот. В Англия пък се смята, че ако човек види паяк в дъждовно време, го очаква късмет.