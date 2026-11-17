Представете си град, в който улиците изглеждат почти безлюдни, но под земята кипи живот. Там хората спят, готвят, ходят на ресторант, посещават църква и дори отсядат в луксозни хотели, издълбани направо в скалите. Причината за този необикновен начин на живот не е война или природно бедствие, а непоносимата жега, която през лятото достига почти 50 градуса. Градът се намира в Австралия и се казва Кубър Пиди, а неговите жители са открили изумителен начин да живеят комфортно насред една от най-суровите пустинни области на планетата.

На повърхността е 48 градуса, под земята - само 23

Кубър Пиди се намира в щата Южна Австралия, на 846 километра северозападно от Аделаида. Според преброяването от 2021 година в градчето живеят около 1400 души, а приблизително половината от населението обитава необичайни подземни жилища.

Тук лятото е истинско изпитание. Средната максимална температура през януари достига почти 37 градуса, но термометрите редовно преминават границата от 40 градуса. На 20 декември 2019 г. и на 30 януари 2026 г. са регистрирани рекордните 48,3 градуса.

Дъждовете са изключително редки, а годишното количество валежи е едва около 145 милиметра. Слънцето пече безмилостно през по-голямата част от годината, което превръща обикновените жилища в истински пещи.

Местните жители обаче намерили гениално решение. Вместо да харчат огромни суми за охлаждане, започнали да издълбават домовете си в скалистите хълмове.

Резултатът е впечатляващ. Независимо дали навън е 40 или почти 50 градуса, температурата в подземните помещения остава между 19 и 25 градуса през цялата година. Това естествено охлаждане позволява на много семейства да живеят комфортно, без да разчитат постоянно на климатици.

Необикновеният начин на живот е описан от Полсат нюз, която представя историята на австралийското градче.

Под земята има цели жилища, ресторанти, магазини и църкви

Подземните домове в Кубър Пиди се наричат "дъгаути". Те не представляват примитивни пещери, а истински жилища с електричество, водоснабдяване, интернет, кухни, бани и спални.

Помещенията се издълбават на достатъчна дълбочина, за да останат защитени от високите температури и да бъдат конструктивно устойчиви. Някои достигат около осем метра под повърхността, а скалните стени и тавани създават естествена топлинна изолация.

С течение на времето жителите осъзнали, че под земята могат да бъдат преместени не само домовете им, но и голяма част от обществения живот. Така започнали да се появяват магазини, заведения, фризьорски салони, хотели и места за развлечения.

Една от най-необикновените забележителности са подземните храмове. В града има католическа, англиканска и сръбска православна църква, издълбани в скалите.

Особено впечатляващ е сръбският православен храм "Свети пророк Илия", където посетителите попадат сред огромни скални сводове, православни икони и издълбани в камъка религиозни изображения.

Под земята работят и хотели за туристи. Сред най-известните е "Дезърт Кейв", който предлага стаи, ресторант, бар и други удобства в необичайна скална обстановка.

Всичко започнало заради скъпоценни камъни

Историята на Кубър Пиди е неразривно свързана с опалите - скъпоценни камъни, прочути със своите необикновени цветове и отблясъци.

Богати находища са открити в района през 1915 година и скоро след това започва приток на миньори. Постепенно мястото се превръща в един от най-известните световни центрове за добив на опали и получава прозвището "Световната столица на опалите".

Първите заселници обаче се сблъскали с огромен проблем. Животът в горещата и суха пустиня бил изключително труден, а обикновените постройки не осигурявали достатъчна защита от жегата.

Миньорите започнали да използват изкопаните пространства за убежище. Оказало се, че под земята могат не само да работят, но и да спят спокойно в прохладни помещения.

Постепенно временните укрития се превърнали в постоянни домове, а след това и в цели подземни комплекси. Някои жилища били разширявани с допълнителни помещения и коридори, докато се превърнали в просторни къщи, скрити в скалите.

По данни на местната туристическа организация около половината от жителите на Кубър Пиди и днес предпочитат този начин на живот.

Градът станал снимачна площадка за холивудски филми

Необичайният пустинен пейзаж и подземните тунели превърнали Кубър Пиди в желана дестинация за филмовите продуценти.

Районът е свързан със снимките на "Лудия Макс 3: Под купола на гръмотевиците" от 1985 година и фантастичния трилър "Пълен мрак" от 2000 година, в който участва Вин Дизел.

Местните миньорски пейзажи с огромни купчини изкопана пръст напомнят повърхността на далечна планета. Затова градът се превръща в естествен декор за научнофантастични истории.

Туристическият интерес нараства значително след 1987 година, когато завършва асфалтирането на магистрала "Стюарт", свързваща отдалеченото селище с останалата част на страната.

Днес посетителите могат да разгледат стари миньорски жилища, музеи за опали, подземни храмове и хотели, както и да научат как се издълбават помещенията в скалите.

Имат дори игрище за голф без нито една тревичка

Сред най-странните забележителности на Кубър Пиди е местното голф игрище. То изглежда коренно различно от познатите зелени терени, защото е разположено върху суха пустинна земя и практически няма естествена трева.

Играчите използват малки парчета изкуствена тревна настилка, върху които поставят топката, преди да нанесат удар. Това позволява голфът да се практикува дори в суровите условия на австралийската пустиня.

На около 15 километра от града минава и друго необикновено съоръжение - прочутата ограда срещу кучетата динго. Тя е дълга приблизително 5614 километра и предпазва овцевъдните райони от нападения на диви кучета.

Огромното съоръжение е сред най-дългите огради в света и представлява още една атракция за посетителите на региона.