Плачете насън? Два прочути съновника разкриват какво ви очаква

Сънищата, в които плачем, често оставят силен спомен дълго след събуждането. Понякога сълзите са породени от мъка, обида или загуба, а друг път от огромна радост. Според старите съновници подобни преживявания имат различни значения, като някои предвещават неприятности, а други обещават щастливи събития. Изданието „Стайлър“ представя тълкуванията на двама известни автори на съновници - Густав Милър и Задкиел.

Два съновника, две противоположни предсказания

Според американския тълкувател Густав Милър плачът насън обикновено не е благоприятен знак. Той го свързва с възможни неприятности, семейни разногласия и разочарования. Ако обаче човек сънува, че някой друг плаче, значението се променя. Подобно съновидение може да предвещава помирение след продължителни недоразумения и възстановяване на отношенията.

Съвсем различно обяснение дава Задкиел в своя универсален съновник. Според него плачът е своеобразен обърнат сън, при който неприятните емоции предвещават точно обратното в действителността. Сълзите могат да бъдат знак за радостни събития, успех в работата и приятни житейски промени. Дори когато човек преминава през труден период, подобен сън според това тълкуване обещава благоприятен развой.

Какво означава плачът насън за жените

В старите съновници женските сълзи често се свързват с любовните отношения и семейния живот. Ако жена сънува, че плаче от мъка или обида, според Милър това може да предупреждава за напрежение с любимия човек, неразбирателство или емоционални трудности. При младите жени подобен сън се тълкува и като възможна кавга, след която обаче може да последва помирение.

Силният плач и риданията имат различно символично значение. Те могат да отразяват натрупани тревоги, страх от загуба на близост или потребност от подкрепа. Задкиел обаче ги разглежда като предвестник на радост след труден период. Ако жената плаче от щастие, сънят може да символизира изпълнение на дългоочаквано желание или освобождаване от тежки преживявания.

Особено интересно е тълкуването на сън, в който плаче друга жена. Според Милър чуждите сълзи могат да предвещават възстановяване на прекъсната връзка, преодоляване на недоразумения и помирение с близък човек.

Какво предвещават сълзите за мъжете

При мъжете плачът насън традиционно се свързва с професионалните задължения, отговорностите и семейните отношения. Ако мъж сънува, че плаче от скръб, според Милър това може да предупреждава за неприятности или напрежение у дома. Сълзите заради неуспех пък символизират страх от провал, разочарование или невъзможност да бъдат оправдани чуждите очаквания.

Много по-благоприятно е тълкуването на плача от щастие. Според Задкиел подобен сън предвещава приятни промени, успех в делата и край на тежък период. Ако мъж види сълзите на близък човек, това може да се свърже с предстоящо помирение или възстановяване на отношения, които са били помрачени от конфликт.

Сълзите от радост имат особено място в традиционните тълкувания. Те могат да символизират освобождаване от вътрешно напрежение, сбъдване на желание или усещане, че трудностите най-после остават в миналото. Ако след събуждането човек изпитва лекота и спокойствие, съновидението може да се възприема като символ на емоционално облекчение.