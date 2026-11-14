В кой джоб трябва да се носи телефонът? Премиер отговори и стана за смях

Най-куриозната случка на конференцията за климата СОР 31 в Анталия сътвориха премиерът и министърът на климата от Австралия - Антъни Албанезе и Крис Боуен, които обсъждали в кой джоб е най-добре да се носи мобилен телефон.

Австралийски журналисти на Channel 7 заснели техен разговор по време на подготовката за заснемането на официалната част.

Без да подозира, че го записват, премиерът попитал колегата си къде носи смартфона и след като получил отговор, че е в джоба на сакото, предупредил: устройството трябва да се държи далеч от сърцето поради възможна вреда от радиация.

Министърът на климата обаче не му останал длъжник, като заявил, че предпочита да носи телефона там, за да не го слага в панталоните си.

Премиерът решил да изясни дали избора на джоб е свързан с тревожност за репродуктивната система. И, разбира се, получил положителен отговор.

"Това е може би по-важно от сърцето," се съгласили на финала и двамата.

Любопитният разговор по толкова важна тема за здравето бил придружен от смях, а журналистите след кратък размисъл решили да публикуват пикантното видео. Само за часове то се превърна в най-гледаното не само на форума.