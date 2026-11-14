Как отвръща Даяна на шеги за прическата й. Разкази на фотографа

Може да са минали 29 години от смъртта на принцеса Даяна, но тя продължава да е модно вдъхновение за много жени. Аспекти от стила ѝ са копирани всекидневно и продължават да служат за пример на съвременните дизайнери и модни ентусиасти.

През 80-те години прическата ѝ - доста революционна за времето си, се оказва една от най-копираните в света още преди сватбата с принц Чарлз през 1981 г. С годините тя експериментира с различни варианти, но през 1991 г. подстригва косата си още по-късо.

Това води до шеговита размяна на реплики с кралския фотограф Артър Едуардс. Едуардс е на 86 години и от пет десетилетия е кралски фотограф на вестник Sun. В предстоящата си книга Cup Of Tea, Arthur? ("Чаша чай, Артър?") той споделя спомени от забележителната си кариера, сред които и няколко забавни истории за Даяна, пише money.bg.

В откъс от книгата, публикуван в Sun, той разказва за известната прическа на принцесата. Преди посещението ѝ във военновъздушната база Скемптън на Кралските военновъздушни сили през март 1991 г. тя се появява с "много къса нова прическа".

Даяна носи тъмносиня рокля с блейзър кройка, бели копчета и раирана пола и изглежда много елегантно. Въпреки това Едуардс си спомня, че е бил "ужасен" от "момчешката" й прическа.

"В края на задачата не си губих времето с любезности и я предупредих: ако продължава да си подстригва косата толкова късо, ще заприлича на поп звездата Шинийд О'Конър", спомня си Едуардс.

Реакцията на Даяна била мигновена. "Тя се изчерви до корените на косата, след което посочи оредяващото ми теме: "Поне аз имам коса, Артър", отвърна с дяволита усмивка."

Фотографът признава, че се е засмял и е признал поражението си. А когато Даяна се качила в официалния автомобил, се обърнала към шофьора си и през смях казала: "Това го накара да млъкне!"

Книгата разкрива и по-топлата страна на принцесата. Когато Едуардс се разболял по време на кралско пътуване в Египет, Даяна праща собствения си лекар да го прегледа. "Той ми даде правилния съвет и ме изправи на крака", разказва фотографът.

Според самия фотограф тогава той отслабва с повече от три килограма за четири дни, което вероятно личало, когато пристигнал да снима принцесата сред съкровищата от гробницата на Тутанкамон.

Дори и тогава Даяна не пропуснала да се пошегува, като му казала, че болестта е направила "чудеса с талията ти". По всичко личи, че Cup Of Tea, Arthur? ще напомни за онази страна на Даяна, която караше толкова много хора да я обожават - чувството ѝ за хумор и човечността ѝ.

