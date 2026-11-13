Кирил Петков изчегъртал предупредителните табла на магистралите

Ново разкритие по проблема с липсващата в България информационна система за предупреждение по магистралите направи депутатът от ГЕРБ Даниел Митов в "Панорама". Той разказа как още 2016 г. е обявена обществената поръчка за доставка на информационни табла, които да алармират за мъгла и други опасности по аутобаните. Доведохме я докрай, подписахме договора. И дойде правителството на Кирил Петков, което го изчегърта. Затова нямаме информационни табла, каза Митов.

Водещият Бойко Василев го апострофира, че от 2016 г. до управлението на Петков има 5 години, но Митов обясни, че е имало много тежка процедура, с дълги обжалвания. Накрая точно подписахме договора и кабинетът на Кирил Петков го изчегърта, повтори Митов.

Той съобщи, че мината година като МВР-шеф е подписал доставката на други табла, които да се сложат в краищата на магистралата. Те са пристигнали, но те още не са монтирани и стоели в склад.