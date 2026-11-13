Депутат от ПБ разкри защо оттеглят закона. Нов план за личните асистенти

Управляващите от „Прогресивна България“ оттеглят спорния законопроект за личните асистенти и започват нови разговори с хората с увреждания и техните семейства, стана ясно по-рано днес. Решението беше взето след среща на родителски организации с представители на правителството и парламентарното мнозинство, а напрежението около предлаганите промени доведе до преразглеждане на първоначалния подход.

Заместник-председателят на социалната комисия в Народното събрание Мария Тодорова обясни пред БНР, че целта остава създаването на по-справедлива система, в която хората с увреждания да бъдат действително защитени. Тя подчерта, че работата по реформата на медицинската експертиза и ТЕЛК ще продължи.

Тодорова: Може би е трябвало да направим по-широка дискусия

„Обществото знае, че несъвършенствата на една уредба, приета преди години, вече се нуждаят от актуализация. Ние сме обсъждали тези промени, въпросът е, че може би не сме обхванали всички хипотези“, заяви Мария Тодорова.

Тя обясни защо управляващите са решили да оттеглят законопроекта, вместо да продължат с обсъждането му в първоначалния вид.

„Може би е трябвало да направим още по-широка дискусия. Отчитаме, че вероятно е трябвало да бъде по-широка дискусията. Нашата идея беше след внасяне на Закона за изменение и допълнение да надградим с другите правила, които не сме въвели. Днес решихме, че е по-удачно да го оттеглим и с хората с увреждания и с личните асистенти да обсъдим. Основната цел беше грижата за хората с увреждания. Човекът с увреждане да види, че е в центъра на системата“, подчерта депутатът.

Решението последва среща на майки на деца с увреждания с финансовия министър Гълъб Донев, социалния министър Наталия Ефремова и представители на „Прогресивна България“. След разговорите стана ясно, че ще бъде подготвен нов проект с участието на заинтересованите страни. Родителите обявиха, че на този етап няма да организират протест, но настояват да бъдат запазени трудовите договори на асистентите и обвързването на възнагражденията им с минималната работна заплата.

Реформата на ТЕЛК продължава

Мария Тодорова обясни, че промените в личната помощ и медицинската експертиза са били замислени като свързани части от по-голяма реформа. „Идеята беше синхронизирано да работим“, заяви тя и посочи, че съществуват случаи, при които решенията на ТЕЛК не отразяват действителното здравословно състояние на хората.

Депутатът уточни, че законопроектът за промени в Закона за здравето остава в Народното събрание и работата по него трябва да продължи.

„Това е начало на една цялостна реформа, не е цялата, но е добро начало. Трябва да се поставят в основата на една медицинска експертиза конкретни действия, които установяват обективни резултати. С промените в Закона за здравето се поставя по нов начин осъществяването на медицинска експертиза и ще се изследват и функционалните дефицити за ежедневните дейности и противопоказанията за труд“, обясни Тодорова.

Според нея оценката не трябва да се ограничава единствено до наличието на диагноза, а да отчита и реалните затруднения на човека в ежедневието и възможностите му за работа. По думите й има райони в страната, включително определени квартали и села, в които хората живеят в тежки условия и имат нужда от адекватна подкрепа.

„Няма да се отнемат права. Искаме да пресечем злоупотребите“

Мария Тодорова увери, че намерението на управляващите не е да ограничават правата на хората с увреждания. Тя постави акцент върху необходимостта от обективна медицинска експертиза и по-ефективен контрол върху злоупотребите.

„След влизане в сила на закона трябва да се изготвят подзаконови нормативни актове. Здравословното състояние търпи промяна в периода на развитие на човек и искаме да пресечем злоупотребите. Целта е да има обективност, за да може обществото да възстанови чувството си за справедливост“, заяви заместник-председателят на социалната комисия.

„Това, което сме направили, е една база, върху която да се изгради правилен модел, за да се изследват адекватно и обективно състоянието на лицата“, допълни тя.

По думите й актуализирането на законодателството е необходимо, но окончателните текстове трябва да отчитат различните житейски ситуации и потребностите на семействата. Оттеглянето на законопроекта за личната помощ дава възможност предложенията да бъдат преработени след нови обсъждания, докато законодателните промени, свързани с медицинската експертиза, остават на дневен ред.