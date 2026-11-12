Прогресивна България каза истината за социалните придобивки

„Няма да има хора, които да бъдат лишавани от социални придобивки“, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Иван Янев по повод предстоящите промени в Закона за личната помощ. Той подчерта, че въпреки свръхдефицита социалният пакет в бюджета е напълно осигурен, а фокусът на реформата е поставен изцяло върху човека с увреждане.

Една от ключовите промени предвижда замяната на досегашните трудови договори със специални договори за предоставяне на лична помощ. Според вносителите на законопроекта досегашното трудово законодателство е ограничавало асистентите да работят допълнително. Новият режим ще позволи на родителите и близките, които се грижат за хора с увреждания, да работят и на пълен работен ден по основен трудов договор. Освен това се разширява кръгът на хората, които могат да бъдат лични асистенти – тази възможност вече ще имат и държавните служители, както и представителите на свободни професии, например адвокати. На въпрос с какво точно новите специални договори ще са по-ефективни от трудовите, Янев отговори, че детайлите ще се обсъждат между първо и второ четене.

От „Прогресивна България“ потвърдиха, че заплащането на асистентите вече няма да бъде обвързано с минималната работна заплата, а ще се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет. „Автоматизмите се развързват във всички сфери, не само в социалните – това е принципна политика на нашето правителство“, обясниха от формацията.

По отношение на финансовата подкрепа Янев припомни, че месечната помощ за деца с увреждания се увеличава със 100 евро, като за най-тежките случаи тя нараства от 603 на 704 евро. Родителите ползват и данъчно облекчение от 12 000 евро, което им спестява реално 1200 евро годишно. Управляващите планират между първо и второ четене на Закона за данъците върху доходите на физическите лица да актуализират и чл. 18, който урежда данъчните облекчения за работещите хора с увреждания и не е променян от 2008 г. насам.

Заместник-председателят на социалната комисия Мария Тодорова увери, че с двата нови законопроекта и данъчните промени статутът на личните асистенти става финансово по-благоприятен и никой няма да бъде ощетен. По думите ѝ грижата за хората с увреждания ще бъде ясно разграничена, а средствата от бюджета ще се изплащат по прозрачен начин.

Като основен проблем в системата Иван Янев посочи фалшивите решения на ТЕЛК, които ощетяват хората с реални потребности. Затова промените в Закона за здравето предвиждат активна намеса на МВР за разкриване на злоупотреби. „Тези, които мамят, и тези, които издават фалшивите документи, трябва да понесат отговорност. Недопустимо е на хора с реални увреждания да се намаляват процентите, докато други по неведоми пътища получават висок процент без да имат нужда“, категоричен бе депутатът.