Искат големи промени с ваучерите за храна. Плюсовете
1 евро, похарчено чрез ваучер за храна, има 7 пъти по-голяма стойност за икономиката от други социални разходи
Следете всички новини, анализи и коментари за Социални Придобивки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
1 евро, похарчено чрез ваучер за храна, има 7 пъти по-голяма стойност за икономиката от други социални разходи
Този следобед Надзорният съвет на НЗОК ще обсъди проектобюджета на Касата за следващата година
Държавата коригира бюджета на ДОО, минималният доход и семейните помощи също растат
Лондон. Британският премиер Дейвид Камерън е решен да ограничи социалните придобивки за имигрантите в противоречие с правилата на Европейския съюз, съ...
От 2015 г: Връщат данъка на 460 000 българи
София. „Един от основните приоритети на екипа на Министерството на отбраната е възстановяването на отнети социални права на военнослужещи и на цивилни...