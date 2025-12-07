Важно от Гуцанов за социалните придобивки

Социалните придобивки се запазват догодина, компенсирането на намалените постъпления заради това, че вноската във фонд "Пенсии" няма да се вдига, ще се компенсират чрез преструктуриране на бюджета. Това съобщи пред журналисти министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред началото на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), който трябва да разгледа план-сметката на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата година.

Социалните разходи и придобивки за хората се запазват, така че няма как да не сме доволни, коментира Гуцанов. По думите му след тригодишно замразяване на майчинските за втората година сега те се вдигат от 780 лв. на 900 лв. Също така до момента майките, които се върнат на работа втората година, получаваха 50% от обезщетението, догодина ще бъдат 75%, което е 675 лв. Минималната работна заплата, както е по закон, се покачва от 1077 лв. на 1213 лв. или 620,20 евро, което е абсолютно правилно решение, тъй като сме с най-ниската минимална работна заплата в ЕС, подчерта социалният министър.

Запазва се т.нар. швейцарско правило за осъвременяване на пенсиите. А вноската за пенсии догодина няма да бъде вдигана, компенсацията от това, че няма да има постъпления от това, ще дойдат от преструктуриране на бюджета, част от средствата ще дойдат от инфраструктурни проекти на министерството на транспорта и на регионалното развитие.

Зависи от народните представители дали до края на година бюджетът ще бъде приет от Народното събрание, каза Гуцанов в отговор на журналистически въпрос.

Утре бюджетите ще се гледат на Тристранния съвет, а после и на заседание на Министерския съвет.

Този следобед Надзорният съвет на НЗОК ще обсъди проектобюджета на Касата за следващата година.

