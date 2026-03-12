Обрат с новите пенсии! Важна граница бе премината

За пръв път средният осигурителен доход, от който зависи размерът на новите пенсии, мина 1000 евро. Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец януари 2026 г. е 1006,70 евро, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2025 г. до 31.01.2026 г. е 957,91 евро.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец февруари 2026 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

За последния месец на 2025 г. размерът му беше е 1999,08 лв., а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. е 1854,22 лв.



Спрямо ноември средният осигурителен доход нараства, като тогава е бил 1933,57 лв. За предходната година (ноември 2024 г.) този показател беше 1712,53 лв. През октомври 2025 г. осигурителният доход беше 1879,58 лв.

През август средният осигурителен доход бе 1858,85 лв., а за предходните два месеца – юли и юни – съответно 1844,98 лв. и 1839,37 лв. В сравнение с тях, септемврийската стойност показва не само възходяща динамика, но и нов най-висок резултат за годината, изпреварвайки дори априлските и майските нива, които бяха най-високи за годината до момента.

През януари средният осигурителен доход беше 1733,28 лв., през февруари – 1738,01 лв., а през март – 1777,36 лв.

