Гечев отвърна на атаките срещу Бюджет 2027. Обяви големите промени

„Ако някой от опозицията харесва бюджета, това значи, че те не са такава.“ С тези думи депутатът от „Прогресивна България“ Явор Гечев коментира атаките срещу новата финансова рамка на държавата в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия. Той отхвърли обвиненията на ГЕРБ, че представянето на Бюджет 2027 в УНСС е било политическо мероприятие, и защити социалните и икономическите мерки на правителството.

Според Гечев бюджетът е значително по-добър от тези през последните четири-пет години, осигурява повече средства за пенсии и социални дейности, без да увеличава данъците.

Защо представяне в УНСС

От вчера се появиха критики, че управляващите са нарушили Закона за висшето образование. Според твърденията, властта е превърнала представянето на бюджета в политическо, а не в академично събитие.

Явор Гечев отхвърли тези твърдения и подчерта, че целта е била гражданите да получат разбираема информация за финансовата политика на държавата.

„Това представяне на бюджета беше за обществото. Постарахме се не да даваме само сухи цифри, а да начертаем посоките на един човешки език“, заяви депутатът.

Той посочи, че УНСС е университетът, от който са излезли редица представители на управлението, и няма нищо необичайно в избора му за представяне на финансовата рамка. Гечев беше категоричен, че събитието не е имало за цел да убеждава студентите в политическите позиции на „Прогресивна България“.

По-високи пенсии и още 240 милиона за социални дейности

Депутатът защити социалните приоритети на правителството, като подчерта, че голяма част от предвидените увеличения надхвърлят очакваната инфлация.

„Бюджетът е доста социален, защото пенсиите ще се увеличат. 240 млн. са повече разходите за социални дейности“, заяви Гечев.

По думите му новата финансова рамка осигурява допълнителни средства и за бизнеса, иновациите и инфраструктурата. Той посочи, че е предвиден рекорден бюджет за проектиране на пътища и съоръжения.

„Бюджетът е по-добър значително от последните 4-5 такива. Той намалява тенденцията по отношение на увеличаване на държавния дълг. Разходите, които се правят отиват за бизнеса и иновациите, имаме рекорден бюджет по проектиране на пътища и съоръжения“, каза депутатът.

Без по-високи данъци и без орязване на бизнеса

Гечев отхвърли и критиките, че увеличените социални разходи ще бъдат за сметка на предприятията. Той подчерта, че кабинетът е успял да съчетае по-голяма подкрепа за гражданите с мерки за ограничаване на растежа на държавния дълг.

„Никой бюджет не е достатъчен. Едновременно не вдигаме данъците, но имаме повече социални разходи. Така съпоставен с бюджетите от последните 5 години е много по-добър“, заяви депутатът.

Според него недоволството на опозицията е очаквано и не променя основните приоритети на управляващите. Гечев подчерта, че правителството е заложило на повече средства за социална подкрепа, икономическо развитие и инфраструктура.

Как се пестят пари от администрацията

Депутатът коментира и предвидените мерки за намаляване на разходите в държавната администрация. Според него една от възможностите е премахването на незаети щатни бройки, които продължават да присъстват в структурата на различни ведомства.

„Незаетите бройки в администрацията са много по-малко от 12 000. Това, че има такива, те се държат изкуствено, за да калкулират заплати. По този начин намаляваш директните разходи“, обясни Явор Гечев.

Той посочи премахването на подобни щатове като част от усилията за ограничаване на административните разходи, заложени в новата бюджетна политика.