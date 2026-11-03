Кабинетът даде дума за тока и парното

„По никакъв начин увеличението на цената на природния газ няма да повлияе върху сметките за ток или за отопление. Такъв ангажимент правителството вече е поело и сега го препотвърждаваме“. Това заяви на брифинг председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов във връзка с обявеното от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) повишение на цената на газа с 33%. Това по думите му е станало повод за критики от опозиционни сили в опит да прикрият провала си на президентските избори с манипулативни внушения.

„Сметките за ток и парно ще останат такива, каквито са, до края на сегашния отоплителен сезон, който приключва в края на юни 2027 г.“, каза Проданов. „Предвидени са достатъчно компенсаторни механизми за това, включително през Фонда за сигурност на енергийната система. Наред с това действат компенсаторни мерки, свързани с подкрепата за българския бизнес, на когото при определени нива на цените на електроенергия също се помага“, допълни той.

Същото обещание даде по-рано днес и вицепремиерът Атанас Пеканов. Битовите потребители няма да плащат по-скъп ток и парно до 1 юли 2027 г., а държавата търси начини да подобри компенсациите за бизнеса заради поскъпването на енергоносителите. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред журналисти по време на 15-ия Годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, който се провежда в „Гранд Хотел Милениум София", съобщава БТА.

„Както каза и премиерът Радев миналата седмица, за крайните потребители няма да има поскъпване нито на тока, нито на парното до 1 юли догодина", заяви Пеканов.

„Предизборната кампания свърши, лъжите е добре да престанат“, коментира още Проданов. Той отбеляза, че обявеното решение за повишаване на цената на природния газ е решение на КЕВР и е несъстоятелно да се твърди, че правителството може да контролира момента на вземането му и да влияе върху решението на независимия регулатор.

Проданов посочи, че и след повишението, цената на природния газ у нас остава с 40% по-ниска от тази на международната борса. „Това категорично показва, че правителството прави всичко необходимо, за да гарантира конкурентоспособни цени на газа за българския бизнес и което е изключително важно, може би най-ключовото, което трябва да се артикулира, че опозицията умишлено смесва и не прави разлика между пазарна цена на природния газ и регулираните цени за крайните битови потребители на отоплението и на електричеството“, заяви още председателят на бюджетната комисия.