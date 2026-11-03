И Пловдив под вода. Улиците станаха реки

Пороят в Пловдив наводни няколко централни улици и булеварди. Най-критична се оказа ситуацията в район „Южен“. Там се наложи да бъде затворен за движение участъкът на бул. „Александър Стамболийски“ до кръстовището с ул. „Индустриална“. Автомобилите бяха пренасочвани по обходен маршрут, а няколко обекта в близост бяха наводнени от прииждащата от улицата вода.

Влошената метеорологична обстановка доведе до повишаване на нивото на водата в отводнителните шахти на Южния обходен колектор и до авария в помпена станция. Преди два дни аварираха шест от деветте помпи, които трябваше да отвеждат водата.

„Изключително интензивен дъжд се изсипа в рамките на 2 часа в града и колекторът не може да устои. Затова превантивно затворихме улицата, за да няма коли, които да останат във водата. В момента екипите на ВиК отводняват, а нашите помпи работят”, каза кметът на район „Южен“ Атанас Кунчев.