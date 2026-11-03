Воден ад на морето. Села и улици са в капан

Коритото на Шабленска река, което преминава през град Шабла и околието, прелива вследствие на интензивните валежи в региона.

Информацията бе потвърдена от Общинския съвет за сигурност в Шабла.

Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват бушуващата вода и улици, които са се превърнали в реки.

Екипи работят на терен, съобщиха от съвета в населеното място. Двама души на улица „Шипка“ са отказали да бъдат евакуирани, съобщава местното издание "Про Нюз".

Реката е преляла и в околни села.

В село Смин е наводнена една къща. Жените, които са били в нея, са евакуирани и настанени в хотел, съобщават още гражданите.

Според тях най-силният дъжд е паднал в северната част на общината, в района на Дуранкулак. Водите на дерето се вливат в Шабленското езеро, а оттам – в морето.

По думите им основният проблем е в село Твърдица, където почти няма жители.

Припомняме, че за днешния ден е обявен червен код за проливни дъждове и силен вятър е обявен в 5 области във вторник, 3 ноември. Кодът е в сила за области от Южна и Североизточна България – Добрич, Варна, Смолян, Кърджали и Хасково.

Очакват се сумарни количества за денонощието над 65 литра на квадратен метър.

Вчера, бурното време наводни части от Варна, като бе активирана и системата за ранно предупреждаване "BG-Alert". Заради очакваното влошаване на обстановката и днес снощи със заповед на кмета на града денят беше обявен за неучебен за всички ученици.

Количествата дъжд, отчетени от станциите на Националния институт по метеорология и хидрология до 8 часа тази сутрин, са 104 литра на квадратен метър в Кърджали, а 98 – в Шабла.

Измерените количества във Варна са 93 литра на квадратен метър. В Добрич и Смолян, където важи червен код – около 74 литра на квадратен метър.

Данните от Хасково показват 56 литра на квадратен метър. В столицата са отчетени 25, а в Пловдив – 52 литра на квадратен метър.