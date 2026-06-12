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Воден ад и в Бургас

Воден ад и в Бургас

Бургас. Воден ад в Бургас. Много части от морския град са под вода заради голямото количество дъжд, което се изсипа. Частично бедствено положение е о...

01 февруари | 10:17
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