Воден ад на култово място в страната! ОБНОВЕНА
Мазета и дворове на къщи са наводнени
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Мазета и дворове на къщи са наводнени
Как мъжът е успял да озове на това място
Дори бе спряно движението по магистрала
Летището е наводнено, магистралите станаха реки
През нощта валежите навсякъде ще спрат
Пореден порой създаде проблеми
Реално валежите не могат да се изчислят
Съобщение и от Столиична община
Температурите ще скочат сериозно до края на седмицата
Цял квартал в град Дунавци е под вода
Поредни наводнения в Северозападна България
От "Метео Балканс" предупреждават, че има риск от нови наводнения
На ГКПП Маказа положението е сериозно
Бургас. Воден ад в Бургас. Много части от морския град са под вода заради голямото количество дъжд, което се изсипа. Частично бедствено положение е о...