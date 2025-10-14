Пак воден ад у нас. Изумителен случай

Пожарникари спасиха мъж, блокиран на малък остров в коритото на река Арда в Кърджали, съобщи dariknews.

Спасителен екип на пожарната служба в Кърджали оказал помощ на мъжа, който се оказал изолиран на островчето заради придошлите води на реката.

Сигнал за случая е подаден в 10,30 часа вчера. Към мястото са насочени служители на РСПБЗН-Кърджали, които с лодка прибрали мъжа.

Това съобщиха от Регионалния пресцентър на МВР-Кърджали. Не уточняват обаче как мъжът се е озовал на острова.

