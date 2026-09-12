Скандал с парите за лични асистенти! Страдат инвалиди и пенсионери
Ние нямаме пари да си купим елементарни неща като хранителни продукти и медикаменти, оплака се майка
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Ние нямаме пари да си купим елементарни неща като хранителни продукти и медикаменти, оплака се майка
От 1 януари те ще вземат 200 лв. повече
Това предвижда новата национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"
Хиляди хора с увреждания са без помощници, алармира омбудсманът
Увеличените помощи ще решат проблема с личните асистенти Трябва пътна карта за хората с увреждания, казва Минчо Коралски Завишените месечни помощи з...
188 нуждаещи се ще могат да се възползват от услугата „Социален асистент" по проект на община Благоевград. Приемът на документи започва днес и ще прод...
26 лични асистенти ще обслужват толкова потребители с увреждания в община Разлог. 9 от нуждаещите се са деца. 14 са от града, трима са село Бачево, по...
От днес до 9-и април в общинските администрации в цялата страна ще се приемат документите на желаещите да ползват личен асистент по програмата "Нови а...
София. Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика в размер на 4 млн. лв. за сметка на прес...