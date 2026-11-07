Иво Христов разкри шантажа на ПП-ДБ и игрите на либералните НПО-та

Вицепремиерът Иво Христов разкри в интервю за БНТ шантажа в социалните мрежи на т.нар. "демократична общност" у нас и как либерални НПО-а искат да държат икономическата мисъл в България в неолибералната догма и заедно с ПП-ДБ радикализират темата за бюджета за 2027 г.

"Аз не разбирам какви са тези вълнения около това, че бюджетът бе представен в УНСС. Къде да бъде представен – в институт по ноктопластика? Нормално е там, където е центърът на икономическата академична мисъл, там да бъде представен бюджетът“, каза Христов. И отсече: „Разбира се, има серии от НПО-та, които искат да държат икономическата мисъл в България в рамките на неолибералната догма и много се изнервят, когато някой извън тях интерпретира бюджета."

В тази връзка той се обърна към Столична община, която, както Христов подчерта, се управлява от ПП, с призив да върнат топлата вода на хората. Две години вече свикнахме, че не могат да извозват боклука, но не е нормално да оставиш столицата това състояние, каза вицепремиерът. По повод всички тези, които говорят за радикализация, мечтаят и търсят радикализация, нека решим този битов проблем, призова Христов.

Христов коментира и т.нар. пенсионен скандал, запален от ПП-ДБ.

Ако се питате откъде идва тази внезапна социална чувствителност в редиците на ПП-ДБ, вие знаете, че собственици на един частен пенсионен фонд стоят зад Демократична България. Това не е някаква особена тайна, каза Иво Христов. Той заяви, че гражданите трябва да имат право сами да избират къде да бъдат насочвани осигурителните им средства.

"Ако ме питате дали трябва да има нов поглед върху пенсионната система, според мен гражданите трябва да имат право да избират къде отиват парите им. Сега те не избират, сега са служебно разпределени. Почти всички българи не знаят къде отиват парите по втория стълб. Те не знаят, те не избират. Това е система с тежки дефицити, това е всеизвестно. Според мен хората трябва да знаят къде отиват парите им. Трябва да имат правото да избират – дали избират НОИ, или втори стълб в частен пенсионен фонд, дали избират един фонд или друг, защото в момента са служебно разпределени.", посочи Иво Христов.

И разкри: „Целта е да бъде затворен този разговор, затова правят тези скандали! Те не искат хората да избират къде отиват парите им“

По повод обвиненията на ПП-ДБ, че кабинетът не прави смели реформи, Христов обясни, че за първи път „Прогресивна България“ прави истинска административна реформа, за разлика от предишни управления, които назначаваха „калинки“. Само в МВР съкращаваме над 2000 души, посочи Христов.

Вицепремиерът коментира и думи на Мирослав Севлиевски, който каза, че когато Иво Христов се появи по телевизия, това възпламенява демократичната общност.

"Това е много високо признание и аз благодаря на г-н Севлиевски, защото това, което наричаме демократична общност е всъщност е антидемократичната общност в България", посочи Христов. И продължи „Говоря това, което мисля, без да се съобразявам с политкоректността и с емоционалния шантаж на социалните им мрежи“. Как можем да наречем „демократична общност“ общност, която отказа на българите референдум относно техните пари. Е ли това демократично, подчерта вицепремиерът.

Как можем да я наречем демократична, при положение, че чух Мирчев да говори, че на площада имало едно мнозинство, а в урните имало друго. Има само една мяра за мнозинството в едно демократично общество и това е изборът на гражданите в урните, другото е шантаж срещу демокрацията, категоричен бе вицепремиерът.

Така че нека да пенсионираме веднъж завинаги понятието "демократична общност". Демократи са тези, които уважават мнението на народа, заяви Иво Христов.

Фрустрацията от изборите през април и надеждата, че може да се съживи отпадналата необходимост събра хората от тази общност, към които аз нямам толкова лоши чувства, но не разбирам защо разпалват тази бесовщина, обобщи Иво Христов.

Отговаряйки на въпрос за евентуална близост с „Възраждане“ заради подкрепата на Прогресивна България за Закона за българския език, Иво Христов заяви: „Аз съм много изненадан, че писатели от, бих казал, фондационния сектор се обявяват срещу Закон за българския език. Те това работят, те си служат с българския език. Какво лошо има българският език да бъде защитен със закон, както много други езици са. Достатъчно е да пуснете рекламите, за да видите, че голяма част от тях са на някакво подобие на англо-български. Ние говорим т.нар. „глобиш“ – някакъв развален, опростен вариант на английски, който няма нищо общо с литературния английски. Ние разполагаме с прекрасния български език - защо той да не бъде защитен.“

Не разбирам защо трябва да се срамуваме от собствения си език, заяви той.

Вицепремиерът коментира и предстоящото посещение на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и въпросите около дроновете, засечени в близост до българското крайбрежие. Христов заяви, че правителството няма да променя позицията си под външен натиск и ще се придържа към заключенията на експертите.

"Българското правителство не се поддава на форсажи. Ние не чувстваме Фон дер Лайен като инстанция, пред която трябва да се изповядваме. Когато имаме данни, ще кажем това, което сме констатирали. Трябва да действаме като отговорна администрация. Ние не можем на базата на хипотези и логични догадки да оформяме държавната позиция. Защото от държавната позиция зависи как ще бъдем възприети в международен план. Ние може да влезем във военен конфликт заради подобни лекомислени действия", поясни той.

Иво Христов припомни как Андрей Гюров като премиер подписа споразумение със страна във война за оказването на военна помощ за нея. Същите тези войнолюбци казваха преди 4 години, че ние трябва да изнасяме оръжие за Украйна, защото всички изнасят оръжие за Украйна. Това ще доведе до окончателна военна победа и това не е опасно за България, казваха те. Минаха 4 години и в момента те истеризират ударите с дронове покрай българското крайбрежие – войната вече е тук, тя уж не беше опасна, нали, коментира Иво Христов. И продължи: „Същите тези хора в момента казват: посочете агресора и ни вкарайте в тази война.

Ние трябва да видим точно кой нанася тези удари и защо. Те – не знам дали сте забелязал, спряха след изборите, обърна се вицепремиерът към водещия Георги Любенов.

Това са мокрите сънища на ПП-ДБ, каза Христов в отговор на въпрос дали България е на крачка от протести по подобие на Франция. Вицепремиерът отхвърли възможността в България да се стигне до мащабни протести. Според него няма необходимата социална основа за подобно недоволство, въпреки опитите на политически сили и медии да нагнетяват напрежение. Разбира се, има желание у една партия да събуди протести, има медии, които обслужват нагнетяването на напрежението, има социални мрежи, в които вършеят орди от тролове, нагнетяващи това напрежение, но виждате, че българите са напълно спокойни, обобщи Христов.