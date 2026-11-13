Властта с важен сигнал към майките на деца с увреждания

Промените, засягащи личните асистенти, ще бъдат прецизирани между първо и второ четене в парламента, като основната цел е да не бъдат ощетени около 13 000 майки, които се грижат за децата си с увреждания. Това заяви председателят на парламентарната икономическа комисия и депутат от „Прогресивна България“ Стефан Белчев пред Нова телевизия. Той подчерта, че управляващите са готови на разговори със засегнатите семейства, но трябва да се намери решение и на проблема със злоупотребите с ТЕЛК. Белчев защити и бюджета за 2027 г., който според него е един от малкото реалистични през последните години.

13 000 майки не трябва да губят права

„Да не става така, че да бъдат ощетени 13 хиляди майки, които се грижат за децата си“, заяви Белчев. По думите му именно това трябва да бъде водещият принцип при предстоящите промени в Закона за личната помощ.

Депутатът обясни, че прецизирането на законопроектите между първо и второ четене е нормална парламентарна практика и не бива да се възприема като извънредно отстъпление. Той посочи, че социалният министър Наталия Ефремова е отправила покана за среща към майките на деца с увреждания и представители на общността, но поканените не са присъствали.

Белчев увери, че разговорите ще продължат и предстои парламентарен дебат по спорните разпоредби. Сред обсъжданите промени е отпадането на автоматичното обвързване на възнагражденията на личните асистенти с минималната работна заплата. Предвиждат се и изменения в договорите, по които те работят.

Именно тези предложения предизвикаха притеснения сред родителите за бъдещите им доходи и трудови права. Според представителя на управляващите окончателните решения трябва да бъдат взети след обсъждане на възможните последствия за семействата.

Белчев посочи злоупотребите с ТЕЛК

Председателят на икономическата комисия обърна внимание и на необходимостта от реформа в системата на медицинската експертиза. Според него броят на издаваните ТЕЛК решения нараства с тревожни темпове, а част от тях пораждат сериозни съмнения.

„Регистрира се почти геометрична прогресия в ръста на издадените решения от ТЕЛК и злоупотребите с тях“, заяви Белчев.

Той даде пример с хора, които според него притежават решения за почти пълна инвалидност, но същевременно получават глоби за превишена скорост. Депутатът посочи и твърдения за цели населени места, в които неправомерното получаване на средства чрез подобни решения се е превърнало в източник на доходи.

Според Белчев по-ефективният контрол трябва да ограничи злоупотребите, без да засяга хората, които действително се нуждаят от социална подкрепа.

Бюджетът за 2027 г. не разчита на изкуствено завишени приходи

Стефан Белчев защити финансовата рамка за следващата година, като я определи като една от най-реалистичните през последните години.

„Бюджетът за 2027 г. е един от малкото реалистични такива, в който аз не видях изкуствено напомпани приходи, каквито се е случвало в предходни години - надуват се приходите, за да има по-високи разходи“, заяви депутатът.

Той напомни, че страната се намира в процедура по свръхдефицит и трябва да спазва по-строга финансова дисциплина. По думите му това е необходимо, за да се гарантира устойчивостта на социалните системи и възможността държавата да изпълнява задълженията си към хората, които разчитат на подкрепа.