Над 3 млн. лв. плащат за услугата "личен асистент"
Те ще отидат в 217 общини, които имат договори за „личен асистент“ на хора с увреждания
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Те ще отидат в 217 общини, които имат договори за „личен асистент“ на хора с увреждания
Услугите са насочени към хора с увреждания и лица над 65 години с ограничение и невъзможност за самообслужване
20 деца и 100 възрастни имат вече назначени лични асистенти в община Кърджали по проект "Нови възможности за грижа". За тях почасово ще се грижат до к...
Благоевград. Община Благоевград започна приемането на заявления за социалната услуга "личен асистент" на лицата и потребителите, които са я ползвали д...
София. По бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г. за социалната услуга "Личен асистент" ще бъдат осигурени 13 млн. лв. до...
Хора с всякакви увреждания пътуват без никакви проблемиТрябва само да уведомят аеропорта предварително за специфичните си изисквания "Притеснявам се!...