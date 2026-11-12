Министър Стоянов: Залагаме 5 млн. евро за научни разработки в отбраната през 2027 г.

Министерството на отбраната е заложило 5 млн. евро за научноизследователска и развойна дейност в проектобюджета за 2027 г. За сравнение, през настоящата година тези средства са 70 000 евро. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов при откриването на кръгла маса на тема „Трансфер на технологии, иновации и стратегии в отбраната“, която се проведе днес в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Министър Стоянов подчерта, че увеличаването на средствата трябва да бъде съпроводено с по-ефективното им използване и ясно определяне на приоритетите за научни и технологични разработки в отбраната.

Според министър Стоянов е необходимо по-тясно сътрудничество между държавата, отбранителната индустрия и научните среди, за да се наваксат пропуснатите възможности за българската икономика. Той даде пример с един от най-големите договори за модернизация на армията - за зенитно-ракетни комплекси на стойност над 1,1 млрд. евро, в който не е предвидено индустриално сътрудничество. По думите му това поставя страната ни в неблагоприятна позиция и на този етап от проекта не е възможна промяна.

Министър Стоянов обясни, че в договора за придобиване на изтребителите F-16 Block 70, сключен през 2019 г. е заложен трансфер на технологии на стойност 120 млн. долара, но от общо шест проекта досега е реализиран само един. „Останалите пет продължават да не са реализирани и трябва да претърпят трансформация“, подчерта министърът.

По-добри перспективи за участие на българската индустрия има при проекта за придобиване на бойните машини „Страйкър“. Министърът припомни, че при подготовката на договора по време на служебното правителство е било договорено сглобяването на машините да се извършва в България.

„В момента сме на първия етап от договора, при който се прави интегриране на комуникационното оборудване и въоръжението, а вторият етап ще бъде сглобяването на самите бойни машини“, посочи министър Стоянов.

Той призова българските компании да инвестират в иновации и да повишават технологичния си капацитет, за да бъдат конкурентоспособни и да участват по-активно в производството на високотехнологични отбранителни продукти.

„България трябва да бъде част от веригата за доставки, а не страничен наблюдател в икономическите процеси“, подчерта министър Стоянов. За постигането на това е необходимо активно сътрудничество между държавните институции, бизнеса и научната общност.

При откриването на форума ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров подчерта дългогодишното партньорство на университета с Министерството на отбраната и приноса на катедра „Национална и регионална сигурност“ за разработването на проекти, свързани с реформите и планирането в сектора за сигурност и отбрана.

Заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова – Иванова заяви, че Министерството на отбраната поставя началото на регулярни срещи между държавата, бизнеса и научната общност, за да се осигури връзка между потребностите на въоръжените сили и родното производство. По думите ѝ – необходими са и законодателни промени за облекчаване на процедурите за придобиване на отбранителни способности, и това е тема, по която в министерството вече се работи.