Общество

Фотоизложба за празника на Сухопътни войски

Експозицията бе открита пред Народния театър „Иван Вазов“ от командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков

Фотоизложба за празника на Сухопътни войски
02 ное 26 | 13:13
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Григор Атанасов

С фотоизложбата „В служба на народ и Родина“ днес започнаха официалните прояви по повод 148-ата годишнина от създаването на Сухопътните войски и 141-ата годишнина от славната победа на българската пехота в Сръбско-българската война при Сливница.

Експозицията бе открита пред Народния театър „Иван Вазов“ от командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

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„Приветствам тази станала вече традиция изложба преди самия празник на Сухопътните войски, с която се представят дейността и успехите на вида въоръжени сили. Това е начин да се отдаде заслужено уважение към мъжете и жените със зелени униформи, посветили себе си на отговорната и нелека професия на военнослужещ от Българската армия“, заяви заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев.

Той даде висока оценка за професионализма на личния състав на Сухопътните войски. „За добро или не, ни е съдено да живеем в интересно време, във време на големи превратности. Всичко това пряко рефлектира върху нас като военнослужещи. И днес, в месеца на сухопътчиците, трябва да отбележим, че те правят всичко по силите си да отговорят на изискванията на времето по най-добрия начин“ заяви генерал-лейтенант Кънев.

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Той бе категоричен, че Сухопътните войски успешно изпълняват трите мисии на Въоръжените сили. По думите му те поддържат висока готовност за националната отбрана, постигат нужната оперативна съвместимост със съюзниците и дават своя ключов принос за международната сигурност чрез активно участие в мисиите на НАТО и Европейския съюз зад граница. Наред с това, военнослужещите оказват незаменима помощ на населението при бедствия, реагирайки мигновено на терен при пожари, наводнения и неутрализиране на открити боеприпаси.

Фотоизложбата обхваща основните моменти от дейността на Сухопътните войски по трите мисии на Българска армия. Фотосите са заснети през изминалата година от военнослужещите и цивилните служители в хода на тяхната ежедневна дейност. „Изложбата дава възможност да видите задачите, които нашите военнослужещи денонощно извършват, за да осигурят сигурността на страната. В Сухопътни войски сме много, но трудно можем да бъдем забелязани, защото сме по полигоните, по земята, по крайбрежието, в изпълнението на задачи, там, където има нужда от нас“, каза при откриването генерал-майор Дешков.

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От 2 до 19 ноември, когато е бойният празник на Сухопътните войски, фотоизложбата ще бъде представена още в: Плевен (3 ноември); Белене (4 ноември); Свищов (5 ноември); Русе (6 ноември); Шумен (7 ноември); Сливен (8 ноември); Стара Загора (9 ноември); Хасково (10 ноември); Карлово (11 ноември); Пловдив (12 ноември); Асеновград (13 ноември); Смолян (14 ноември); Благоевград (15 ноември); село Гургулят (19 ноември).

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Автор Григор Атанасов

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