Фотоизложба за празника на Сухопътни войски

С фотоизложбата „В служба на народ и Родина“ днес започнаха официалните прояви по повод 148-ата годишнина от създаването на Сухопътните войски и 141-ата годишнина от славната победа на българската пехота в Сръбско-българската война при Сливница.

Експозицията бе открита пред Народния театър „Иван Вазов“ от командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

„Приветствам тази станала вече традиция изложба преди самия празник на Сухопътните войски, с която се представят дейността и успехите на вида въоръжени сили. Това е начин да се отдаде заслужено уважение към мъжете и жените със зелени униформи, посветили себе си на отговорната и нелека професия на военнослужещ от Българската армия“, заяви заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев.

Той даде висока оценка за професионализма на личния състав на Сухопътните войски. „За добро или не, ни е съдено да живеем в интересно време, във време на големи превратности. Всичко това пряко рефлектира върху нас като военнослужещи. И днес, в месеца на сухопътчиците, трябва да отбележим, че те правят всичко по силите си да отговорят на изискванията на времето по най-добрия начин“ заяви генерал-лейтенант Кънев.

Той бе категоричен, че Сухопътните войски успешно изпълняват трите мисии на Въоръжените сили. По думите му те поддържат висока готовност за националната отбрана, постигат нужната оперативна съвместимост със съюзниците и дават своя ключов принос за международната сигурност чрез активно участие в мисиите на НАТО и Европейския съюз зад граница. Наред с това, военнослужещите оказват незаменима помощ на населението при бедствия, реагирайки мигновено на терен при пожари, наводнения и неутрализиране на открити боеприпаси.

Фотоизложбата обхваща основните моменти от дейността на Сухопътните войски по трите мисии на Българска армия. Фотосите са заснети през изминалата година от военнослужещите и цивилните служители в хода на тяхната ежедневна дейност. „Изложбата дава възможност да видите задачите, които нашите военнослужещи денонощно извършват, за да осигурят сигурността на страната. В Сухопътни войски сме много, но трудно можем да бъдем забелязани, защото сме по полигоните, по земята, по крайбрежието, в изпълнението на задачи, там, където има нужда от нас“, каза при откриването генерал-майор Дешков.

От 2 до 19 ноември, когато е бойният празник на Сухопътните войски, фотоизложбата ще бъде представена още в: Плевен (3 ноември); Белене (4 ноември); Свищов (5 ноември); Русе (6 ноември); Шумен (7 ноември); Сливен (8 ноември); Стара Загора (9 ноември); Хасково (10 ноември); Карлово (11 ноември); Пловдив (12 ноември); Асеновград (13 ноември); Смолян (14 ноември); Благоевград (15 ноември); село Гургулят (19 ноември).