Началникът на отбраната с изненадващо разкритие за кораб край България

Българските Военноморски сили се опитват да потопят украинския кораб „Хорив“, който се носи неконтролируемо в Черно море и създава сериозна опасност за корабоплаването. Това съобщи началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов в ефира на бТВ. Военните следят плавателния съд от 23 октомври, когато той е бил атакуван с морски дрон край румънското пристанище Констанца.

Адмиралът разкри и подробности за вчерашното нападение срещу контейнеровоза „Контшип Джет“ край Калиакра, като уточни, че трите дрона са дошли от изток и българската армия е разполагала с предварителна информация за атаката.

Военните опитват да потопят опасния кораб

Адмирал Ефтимов обясни, че „Хорив“ е бил една от основните задачи на Военноморските сили още преди вчерашното нападение срещу контейнеровоза. Течението е отнесло полупотъналия плавателен съд към българските води, а липсата на екипаж и навигационни светлини го превръща в препятствие за преминаващите кораби.

В района е изпратен военен кораб, който е останал през цялата нощ край „Хорив“. Предприети са действия за отстраняване на навигационната опасност, включително опит за окончателното потапяне на плавателния съд. „Честно да ви кажа, мъчихме да го потопим, днеска продължаваме. Здрава постройка се оказа този кораб“, заяви Ефтимов.

От Министерството на транспорта вече са издадени предупреждения към корабите в района. Те трябва да се движат с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция от поне пет кабелта от дрейфуващия съд.

Дроновете срещу „Контшип Джет“ дошли от изток

Началникът на отбраната коментира и нападението срещу контейнеровоза „Контшип Джет“, който беше поразен вчера около обяд от три морски дрона. Атаката е извършена на приблизително 17 морски мили източно от нос Калиакра, извън българското териториално море. По-късно плавателният съд потъна.

Адмирал Ефтимов съобщи, че дроновете са пристигнали от източна посока, но не посочи категорично държавата, от която са били изпратени. Той уточни, че въоръжените сили разполагат с информация за нападението, но подобни оценки трябва да се правят въз основа на професионални данни.

Според него началниците на отбраната в региона не правят категорични публични заключения „за произхода и принадлежността, за злонамерени действия“, когато става дума за подобни инциденти.

Ефтимов отхвърли критиките, че българските военни не са реагирали своевременно. Той подчерта, че армията е имала предварително предупреждение, следила е развитието на ситуацията и е предприела необходимите действия.

Френски самолет предупредил половин час преди атаката

Около 30 минути преди първото попадение френски морски патрулен самолет „Атлантик“ е засякъл трите дрона. Информацията незабавно е била предадена на българските Военноморски сили и на отговорните държавни институции.

Ефтимов обясни, че България е засилила наблюдението на Черноморския регион още през август, включително чрез използването на системите за противовъздушна отбрана. Армията е разполагала с готовност за реакция, но възможностите за непосредствено противодействие са били ограничени.

Една от причините е, че ударите са нанесени извън българското териториално море, където правомощията за използване на военна сила са ограничени от международното право. Допълнително затруднение са създали тежките метеорологични условия, които не са позволили използването на безпилотни средства за прехващане.

Контейнеровозът вече е на морското дъно

Поразеният „Контшип Джет“ е плавал под либерийски флаг от израелското пристанище Хайфа към румънското пристанище Констанца. Корабът е бил с дължина 160 метра, широчина 25 метра и товароподемност 18 108 метрични тона.

След трите попадения плавателният съд получи тежки повреди, а впоследствие потъна. Военноморските сили продължават действията си и по другия пострадал кораб - украинския „Хорив“, който остава без екипаж и навигационни светлини в района на българските морски пространства.