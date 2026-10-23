НАТО тества технологии от следващо поколение на летище Чешнегирово

„Впечатлен съм от това, което се демонстрира като способности. Част от тези апарати бяха управлявани и от български оператори – наши военнослужещи. Мога да кажа, че с всеки изминал ден ние надграждаме нашите способности“, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов днес по време на демонстрациите на способности в рамките на многонационалното експериментално учение “BOLD ADRA 26” (BOAD-26) на летище Чешнегирово. Той изрази благодарност към военното ръководство за усилията за развитие на отбранителните способности на Българската армия.

Министър Стоянов акцентира върху необходимостта от развитие на ефективни средства за противодействие на безпилотни летателни апарати, като подчерта, че технологиите за тяхното използване се развиват много по-бързо от системите за защита срещу тях. „Системите за борба с безпилотни апарати изостават в своето развитие. Много по-бързо се развиват самите безпилотни летателни апарати. Надявам се обаче в един момент да догонят тези технологии и да имаме ефективни средства за поразяване на безпилотни летателни апарати, които са съвременни заплахи при реалните конфликти в наши дни“, посочи министърът на отбраната.

По думите му опитът от съвременните конфликти показва колко динамично се променят както безпилотните системи, така и средствата за противодействие срещу тях. Това поставя сериозни предизвикателства пред развитието на отбранителните способности и налага постоянно усъвършенстване на наличните технологии.

В отговор на журналистически въпрос за мерките за сигурност министър Стоянов съобщи, че Българската армия използва целия спектър от налични способности за наблюдение, разузнаване и защита. В действията са включени средства за кинетично въздействие, Военновъздушните сили с изтребителна и разузнавателна авиация, както и Военноморските сили. Целта е да се осигури надеждна ситуационна осведоменост и възможност за адекватни решения при необходимост. Министърът на отбраната определи предприетите от военното ръководство мерки като навременни и адекватни.

„Планирахме това учение в коалиционен мащаб от година и половина и аз настоявах то да бъде в България. Това, което демонстрирахме днес, е инициатива на НАТО, чрез която ние - военните, имплементираме поуките от практиката и даваме изисквания към индустрията за развиване на необходимите способности. Добра възможност за отбранителната ни индустрия да бъде представена пред съюзниците. За да се вземе решение за въздействие, дронът трябва да се открие, анализира, да се целеразпредели към съответния ефектор, за което трябва да има опозната картина на обстановката в реално време и система за командване и управление. Към това се стремим и това е фокусът от развърнатите сили от ВВС, ВМС, СВ в източно направление“, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Той благодари на командира на СКСО за организацията и провеждането на учението и констатира забележима положителна тенденция в развитието на Специалните ни сили.

Адмирал Ефтимов поясни, че с началото на войната в Украйна началниците на отбраната на НАТО са обсъждали обстановката, поуките и как те могат да се имплементират в придобиването на способности, в тактиките и процедурите и обучението на личния състав. „Борбата с дронове не се заключава в закупуването на една или друга антидрон система, а в комплекс от мерки по откриване с различни сензори, целеразпределение, некинетично и кинетично въздействие от различни системи. Едно е охраната на единичен обект, съвсем други са мероприятията за зонова или териториална отбрана“, подчерта началникът на отбраната.

Той призова за реализъм и спокойствие, когато се правят паралели между обстановката във въздушното пространство на България, където трафикът е активен, и тази в Украйна или на границата й с Румъния, където няма въздушно движение и могат да се приложат комплекс от мерки без съпътстващи рискове. „Вземат се всички мерки в национален и в коалиционен мащаб. НАТО реагира на база на обменената информация и на анализа на обстановката премерено и без да ескалация. Трябва да продължи нормалният начин на живот и икономическа дейност, правим всичко възможно да го осигурим“, посочи адмирал Ефтимов.

Той очерта и множеството инициативи както по линия на НАТО, така и на ЕС. „ЕС е в началната фаза на обсмисляне на изграждането на общи способности, за разлика от НАТО. Военната експертиза, която даваме на политическото ръководство за Центъра за морска сигурност, за който се говори, че ще бъде в Румъния, е водена от това да бъдем практични. Ако не се осигурят сензори за придобиването на необходимата информация по подобие на инвестициите в охраната на външните граници на ЕС, той ще е поредната компютърна зала без реална придадена стойност. “България реагира в рамките на НАТО с военноморския елемент във Варна, за който предложихме да бъде център за военна координация на гражданското корабоплаване, което виждате, че е адекватно. Надявам се НАТО да вземе това решение“, отбеляза началникът на отбраната. Той заключи, че в контекста на регионалните планове на НАТО работим съвместно с Румъния и Турция, обединявайки усилията и способностите си в морския домейн.

В рамките на демонстрационния ден участниците представиха способности за откриване, проследяване и поразяване на цели, както и за откриване и неутрализиране на безпилотни системи. Бяха демонстрирани технологични решения за обмен на информация в реално време, интегриране на различни сензори и средства за наблюдение и по-бързо предаване на данни за вземане на решения.

Многонационалното експериментално учение “BOLD ADRA 26” се организира от Съюзното командване на Силите за специални операции на НАТО (SOFCOM), с домакин българското Съвместно командване на специалните операции. То се проведе от 19 до 23 октомври на летище Чешнегирово с участието на представители на 20 компании от отбранителната индустрия и военни формирования от 15 държави членки и партньори на НАТО.

Основните задачи на учението бяха изпитване в реалистична среда на способности за откриване, локализиране и поразяване на цели, както и тестване на активни и пасивни средства за противодействие на безпилотни системи. “BOLD ADRA 26” осигури възможност за практическо взаимодействие между военни оператори, отбранителната индустрия и разработчици на нови технологии с цел усъвършенстване на оперативните способности и повишаване на ефективността на действията в среда с повишена заплаха от дронове.