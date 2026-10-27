Министърът Стоянов поздрави Служба "Военна полиция" по повод 35-ата й годишнина

Министърът на отбраната Димитър Стоянов поздрави ръководството и личния състав на Служба „Военна полиция“ по повод 35-ата годишнина от възстановяването й. Той присъства на премиерата на филма на Военния телевизионен канал „Периметърът е чист“, посветен на Служба „Военна полиция“, която се състоя в Централния военен клуб в София.

В приветствието си към присъстващите министър Димитър Стоянов заяви: „Развитието на Служба „Военна полиция“ е важна част от усилията за укрепване на отбранителните способности на страната. Нашият ангажимент като политическо ръководство е да работим за внедряването на съвременни технологии, за повишаването на ефективността на превенцията и за по-пълноценното интегриране на нейните способности в оперативното планиране на Българската армия“. Министър Стоянов пожела на военните полицаи все така достойно да служат на закона, на Българската армия и на държавата.

На премиерата присъстваха още директорът на Служба „Военна полиция“ полковник Християн Христов, представители на политическото и военното ръководство, военнослужещи и цивилни служители от службата, представители на Информационния център на Българската армия и др.