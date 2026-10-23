България вдигна бойната авиация. Генерал разкри докога ще продължи операцията

Българската военна авиация ще продължи засиленото патрулиране над Черно море толкова дълго, колкото изисква обстановката в региона. Военновъздушните сили разполагат с достатъчно самолети и подготвени пилоти, които могат да реагират при необходимост. Това заяви командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев в предаването „Денят започва“ по БНТ. Той увери, че българското небе е защитено, но призна, че съществуват ограничения при засичането на нисколетящи обекти заради остарялата радарна техника.

Изтребителите остават на пост

„Ще го поддържаме дотогава, докато е необходимо. Имаме достатъчно самолети за това нещо, с ресурс, имаме пилоти, така че това е нашата работа. Щом се налага, изпълняваме тази задача, докогато трябва“, заяви генерал Русев.

Той обясни, че мерките са превантивни и са предприети заради ескалацията на военните действия на север от България и нападенията срещу кораби в Черно море.

„Българското небе е защитено, но ние трябва да вземем все пак някакви превантивни мерки, за да не допуснем нещо подобно да се случи надолу на юг към България, към нашето море и в нашето въздушно пространство“, подчерта командирът на ВВС.

Четири типа бойни самолети участват в наблюдението

В засиленото патрулиране са включени самолети МиГ-29, F-16, Су-25 и L-39. Според официална информация на Министерския съвет екипажите им изпълняват задачи по наблюдение, патрулиране и разузнаване над българските териториални води.

Операцията не е самостоятелна инициатива на ВВС. В нея участват още Военноморските сили, Сухопътните войски и Специалните сили, като действията им са предварително съгласувани.

„Всеки има своя задача, всеки я изпълнява, но гоним един и същ резултат, една и съща цел“, обясни генерал Русев.

Радарите са на повече от 30 години

Командирът на ВВС открои сериозен проблем с техническото оборудване. Част от използваните радари са на повече от три десетилетия, а възможностите им за откриване на нисколетящи обекти са ограничени.

По думите му техниката се поддържа в добро състояние, но информацията от българските системи се допълва с данни от съседни държави и съюзниците от НАТО. Осигурена е постоянна координация между авиацията, радарите и зенитно-ракетните комплекси.

НАТО изпрати допълнителни сили

След извънредното заседание на Северноатлантическия съвет на 20 октомври съюзниците изпратиха допълнителни самолети, радари и дронове за наблюдение на Черно море.

В България пристигна и разузнавателен самолет Боинг P-8A „Посейдон“, който патрулира над западната част на морето. Страната ни разположи и три допълнителни безпилотни системи за разузнаване.

Генерал Русев подчерта, че армията поддържа постоянна готовност не само за наблюдение, но и за реакция при възникване на заплаха.