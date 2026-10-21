Министър Стоянов: Висшето военноморско училище развива съвременни специализации

„От първите стъпки на Морското училище в Русе до днешния високотехнологичен университет, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ е извървяло впечатляващ път на развитие, утвърждавайки се като национален център на военноморското и морското образование и наука.“ Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в приветствието си към преподаватели, курсанти, студенти и бивши възпитаници по повод 145 години от основаването на училището на тържествено събрание, проведено в Централния военен клуб.

Министър Димитър Стоянов подчерта стратегическата роля на ВВМУ за изграждането на хора със съвременни знания, характер, критично мислене и готовност да вземат отговорни решения в сложна и непредвидима среда. Той допълни, че сигурността на България и на съюзниците ни в НАТО и Европейския съюз, обстановката, наситена с геополитически промени и нарастващо напрежение в международните отношения пораждат тази необходимост от високоподготвени кадри.

„Към традиционните военни рискове днес се добавят киберзаплахите, хибридните въздействия, бързо развиващи се безпилотни системи и все по-сложни технологични решения“, отбеляза още той. По думите му именно чрез развитието на новите специализации за обучение на курсанти, включително в областите на кибероперациите и мехатрониката, висшето училище разширява своя образователен модел и отговаря на реалните потребности на съвременните Въоръжени сили.

Събитията по случай честването на годишнината започнаха с шествие в центъра на град София, което завърши пред катедралния храм „Света Неделя“, където бе отслужен молебен от Негово Светейшество Даниил, Митрополит Софийски и Патриарх Български.