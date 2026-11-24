Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участва в планираното за годината второ заседание на Военния комитет на Европейския съюз, което ще се проведе на 25 ноември в Брюксел, Белгия.

В рамките на форума ще бъдат обсъдени актуални теми, свързани с изпълнението на стратегическите цели на ЕС в областта на сигурността и отбраната, и актуални теми в областта на Общата политика за сигурност и отбрана, произтичащи от драстично влошената среда за сигурност в глобален мащаб. В хода на дискусиите ще бъде обсъдено развитието на обстановката по сигурността в Близкия изток и тяхното влияние върху европейската сигурност.

Внимание ще бъде отделено и на ситуацията в Украйна, ролята на военната мисия на ЕС за обучение на украинските сили (EUMAM UA) и важността от продължаване на европейската подкрепа за страната.

Предвижда се да бъде дискутиран постигнатият напредък по отношение на европейската рамка за отбранителна готовност и необходимостта от предприемане на мерки за ускоряване развитието на необходимите отбранителни способности, с цел своевременно преодоляване на съществуващите дефицити.