Модернизацията на армията: От F-16 и противопожарни самолети до космически платформи

Министърът на отбраната Димитър Стоянов представи проекта за бюджет на ведомството за 2027 г., в който са заложени разходи за отбрана в размер на 2,23% от БВП. Общата рамка за Министерството на отбраната възлиза на 3,151 млрд. евро, което представлява увеличение със 17% в сравнение с 2026 г.

Структура на бюджета и кадрово обезпечаване

Най-сериозен скок в новия бюджет бележат капиталовите разходи, които нарастват с близо 40% – от 868 млн. евро на над 1,223 млрд. евро, и ще заемат 40,96% от всички средства. Разходите за персонал ще формират 44,54% от бюджета, което е спад спрямо дела им от 51,65% през 2026 г., като в тях е заложено увеличение с 4 млн. евро за компенсиране на ръста на минималната работна заплата. За издръжка са предвидени 14,49% от средствата, а за първи път се отделят и 5 млн. евро за научноизследователска дейност, нови разработки и въвеждане на иновации в армията.

Паралелно с това се предприемат мерки за справяне с некомплекта в Българската армия, който надхвърля 20%. В централния бюджет са заделени 27,5 млн. евро за назначаване на нов войнишки състав. Освен тях в бюджета на МО ще останат и средствата, освободени след пенсионирането на над 400 служители до месец септември. Амбицията на ведомството е с този финансов ресурс да бъдат привлечени около 1000 нови военнослужещи.

Модернизация и проекти по механизма SAFE

По линия на капиталовите разходи продължава изпълнението на вече сключените стратегически договори за придобиване на изтребителите F-16, многофункционалните модулни кораби, бойните машини Stryker и бреговите противокорабни ракетни комплекси, както и договорите за поддръжка на вертолетите Cougar и Panther.

Към момента девет проекта на министерството са включени в европейския финансов механизъм SAFE. Сред тях вече е приключен проектът за придобиване на 3D радари, а до края на годината трябва да финализира и този за пет зенитно-ракетни комплекса IRIS-T. Друг основен акцент е сключването на договора за 155-милиметрови самоходни гаубици, докато за 155-милиметрови боеприпаси са предвидени 246,7 млн. евро. До края на годината България трябва да се присъедини и към договор за придобиване на до 10 мобилни и до 10 контейнерни системи за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати. Списъкът по SAFE включва още допълнителни противокорабни и зенитни ракети за новите патрулни кораби, ракетна система за залпов огън с повишена мобилност, по която се работи активно с Германия, както и план за закупуване на до 1040 камиона за транспортно осигуряване. Предвижда се 700 от машините да бъдат придобити на първи етап по европейския механизъм, а останалите – със средства от националния бюджет.

Авиация, дронове и нови програми извън SAFE

Извън инструмента SAFE стартира модернизацията и обновяването на военнотранспортните самолети C-27J Spartan. Те са придобити през 2008 г. и досега не са преминавали модернизация, а част от авиониката им вече излиза от употреба и не се произвежда. Договорът за обновяването им вече е факт, като авансовото плащане по него ще започне през следващата година. Същевременно ще бъде осигурен ремонт на двигатели и агрегати за поддръжката на МиГ-29, тъй като по думите на Стоянов страната няма как да продължи да изпълнява функционалните си задължения, включително към структурите на НАТО, без тези изтребители.

По отношение на програмата за F-16 самолетите се очакват през 2027 г., когато трябва да пристигнат и системите за самозащита Viper Shield, за да застъпят машините на бойно дежурство. Изпълнението на първия договор за F-16 все още не е приключило, но американската страна е дала уверение, че системите ще бъдат доставени и монтирани догодина, а окончателното приключване на договора – включително доставките на резервни части и оставащите плащания – ще стане най-късно до 2029 г. В новия бюджет са заложени и два нови проекта, свързани с изтребителите – единият е за тяхната поддръжка, а вторият е за придобиване на допълнително ракетно въоръжение.

Продължава и превъоръжаването на Сухопътните войски със стрелково оръжие, както и програмата за закупуване на до шест специализирани самолета за гасене на пожари от въздуха. Амбицията на министерството е процедурата да приключи до март, така че първите два самолета да пристигнат още до края на годината. За борба с пожарите страната разчита също на един самолет C-27J Spartan и на вертолети Cougar и Ми-17, чийто брой се планира да нарасне от шест на седем-осем машини. В допълнение се предвижда изграждане на способности за разузнаване и наблюдение на земни и морски цели чрез български космически платформи и доставка на различни видове безпилотни летателни системи – за целеуказване, въздушно разузнаване и кинетично въздействие, включително FPV дронове.

Военна инфраструктура

Специално внимание в презентацията на министъра беше отделено на инфраструктурните проекти, сред които ключово място заема обновяването на авиобаза „Граф Игнатиево“. Ведомството планира подготовката и изпълнението на над 150 строителни и ремонтни проекта в 20 различни военни формирования. Сред тях се откроява ремонтът на Военноморска база – Варна, който ще бъде реализиран през следващата година, като след оптимизация цената за изпълнението му е намалена с 19 млн. евро спрямо първоначално заявената сума.