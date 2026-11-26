Световноизвестният японски архитект Кенго Кума – автор на Олимпийския стадион в Токио и носител на почетното звание „доктор хонорис кауза“ на УАСГ – планираше отново да посети България. През последните дни проф. Кума съобщи, че поради неразположение няма да може лично да участва в подготвяната от месеци визита. В знак на своята дълбока ангажираност към страната ни, бъдещето на зелената архитектура и опазването на паметниците на културата проф. Кума изпраща у нас своя първи вицепрезидент и партньор в Kengo Kuma & Associates – арх. Антео Санада. Визитата ще се осъществи на 30 ноември и 1 декември в София.

Темата за зелената архитектура се развива активно и в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Идеята е университетът да се превърне в генератор на съвременни концепции и иновативни проекти, които развиват най-модерни тенденции в областта на архитектурата, новите технологии в строителството и публично-частното партньорство.

Екипът на Kengo Kuma & Associates вижда потенциал за бъдещото развитие на зелената архитектура в България в проекта-концепция за „Ревитализация на изоставени терени в София и превръщането им в публични паркове и градини за спорт, интегриращи в пейзажа си национален стадион“, разработен от Университета по архитектура, строителство и геодезия.

На 30 ноември 2026 г. от 18:00 часа в аула „Максима“ на УАСГ арх. Антео Санада ще изнесе публична лекция на тема „Back to Nature“, в която ще представи философията на проектите на Кенго Кума.

Входът за лекцията е свободен.

В рамките на визитата си арх. Антео Санада ще посети изложбата на проф. д.а.н. арх. Бойко Кадинов „Архитектурата възможно/то/ изкуство“ в Музея за съвременно изкуство „Софийски арсенал“, както и изграждащата се в момента спортна зала „Слатина“.

Визитата на арх. Антео Санада се осъществява с подкрепата на посолството на Япония в България и фондация „Св. св. Кирил и Методий“ и е част от стремежа на УАСГ да надгради традиционното архитектурно и инженерно образование чрез обмен на международен професионален опит и сътрудничество с водещи световни специалисти.