Училище в София остана без парно. Кметът обяви два дни за неучебни

Без отопление и топла вода от 5 ноември са учениците в столичното 119. СУ „Михаил Арнаудов“. В класните стаи температурата е едва 13 градуса при минимално допустими 18. За проблема алармира директорът на учебното заведение Диан Стаматов.

Училището се намира в столичния квартал „Изгрев“, който е сред районите, засегнати от ремонтните дейности на „Топлофикация“. Въпреки липсата на отопление занятията досега са продължили по променен график, а ръководството е призовало родителите да изпращат децата с подходящо топло облекло.

Директорът настоява за преминаване към онлайн обучение, като посочва, че макар отсъстващите ученици да са малко, учебният процес на практика се провежда формално заради неподходящите условия.

По-късно стана ясно, че със заповед на столичния кмет Васил Терзиев 12 и 13 ноември (четвъртък и петък) ще бъдат обявени за неучебни дни за училището.

Решението е взето след предписание на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ), издадено въз основа на проверка на здравните власти. То изисква предприемането на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.