Важно за учебни заведения в България

2 ноември 2026 г. (понеделник) ще бъде неприсъствен ден за всички учебни заведения в България. Учителите и останалите служители в образователната система няма да трябва да подават заявления за платен годишен отпуск за тази дата. Това се посочва в становище на юридическата къща на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.

Причината е, че тази година Денят на народните будители – 1 ноември, се пада в неделя.

От синдиката се позовават на чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда, според който, когато официален празник, с изключение на великденските празници, съвпадне със събота или неделя, първият или първите два работни дни след него са неприсъствени.

В становището се подчертава, че Денят на народните будители е официален празник, обявен за неприсъствен за всички учебни заведения.

От организацията уточняват, че тъй като 2 ноември е първият работен ден след празника, който тази година се пада в неделя, той също трябва да бъде неприсъствен за образователните институции.

Синдикатът е категоричен, че учителите и останалите служители в системата не следва да използват платен годишен отпуск за този ден. Становището е изготвено във връзка с прилагането на разпоредбите на Кодекса на труда за Деня на народните будители през 2026 г.