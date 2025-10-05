Уникален обрат в училищата след забраната на мобилните телефони
Когато телефоните мълчат, бележниците светят
Черната класация води Сливен, следват Ямбол и Видин
От Синдиката на българските учители към КНСБ изразяват несъгласие относно новите предложения на МОН
Министерството няма договорни отношения с "Школо", но много от българските училища са техен клиент
В област Добрич е най-критично положението – там няма да учат в 67 училища от 8 общини
Решението е на министъра на образованието и науката Галин Цоков
Обяви я министърът на образованието на форум в Букурещ