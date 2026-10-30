Български и китайски университет обсъждат изстрелването на съвместен сателит в ниска околоземна орбита

От онлайн обучения и преподавателска мобилност през съвместна специалност по космическо инженерство до перспективата за българо-китайски сателит - срещите на ректора на българското Висше училище по телекомуникации и пощи проф. д.н. Миглена Темелкова с проф. Ху Кун – президент на Пекинския университет по пощи и телекомуникации и проф. Муген Пенг – вицепрезидент на университета в Пекин, поставят основите на академично сътрудничество с потенциал да излезе далеч отвъд традиционните университетски граници.

Изстрелването на съвместен българо-китайски сателит в ниска околоземна орбита е сред дългосрочните стратегически цели, обсъдени между Висшето училище по телекомуникации и пощи в София и Beijing University of Posts and Telecommunications – водещ китайски университети в областта на телекомуникациите и информационните технологии.

Амбициозната перспектива е очертана по време на специална двустранна среща на 28 октомври 2026 г. в Пекин между проф. Муген Пенг – вицепрезидент на китайския университет, и делегация на ВУТП, водена от ректора проф. д.н. Миглена Темелкова.

Срещата надгражда посещението на 27 октомври, осъществено в рамките на международната образователна инициатива China Education Tour 2026, която събира представители на висши училища от Китай и държавите от Централна и Източна Европа. По време на нея президентът на Пекинския университет по пощи и телекомуникации проф. Ху Кун предлага партньорството с българския университет по телекомуникации и пощи да бъде конкретизирано във времето по дейности и задачи.

От академичен обмен към съвместни космически технологии

Изграждането на дългосрочно партньорство, което да обедини образованието, научните изследвания и разработването на високотехнологични решения, е ядрото на партньорството между двата университета. Сред най-значимите обсъдени направления е създаването на съвместна образователна специалност в областта на космическото инженерство, с фокус върху космическата информация и дигиталните технологии. Тази инициатива би дала възможност за подготовка на специалисти, които съчетават компетентности в телекомуникациите, обработката на данни, изкуствения интелект и космическите информационни системи.

Дългосрочната визия на партньорството предвижда двата университета да работят за реализирането на съвместен българо-китайски сателит в ниска околоземна орбита. На този етап идеята е стратегическа цел, чието осъществяване ще изисква научно-техническа подготовка, проектно планиране и осигуряване на необходимите ресурси.

Реализирането на подобна инициатива би позиционирало академичното партньорство между България и Китай в перспективна област, в която се пресичат космическите комуникации, изкуственият интелект и цифровата обработка на информация. Потенциалният проект би създал възможности за участие на български преподаватели, изследователи и студенти в практически разработки, свързани с космическите комуникации, сателитните технологии и анализа на данни.

„За нас международното партньорство има смисъл тогава, когато се превръща в реални възможности за студентите, преподавателите и науката. Сътрудничеството с Пекинския университет по пощи и телекомуникации ни позволява да мислим отвъд традиционните образователни модели – към съвместни програми, изкуствен интелект и космически технологии. Нашата амбиция е да подготвяме не просто специалисти за съвременния пазар на труда, а хората, които ще създават технологиите на утрешния ден“ споделя след срещата ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи проф. д.н. Миглена Темелкова.

Първите съвместни инициативи започват още през 2026 г.

Наред с дългосрочните научни намерения, двата университета договарят в Пекин и конкретни първи стъпки.

В края на ноември или началото на декември 2026 г. се предвижда провеждането на съвместен онлайн уъркшоп за преподаватели. Форумът ще постави началото на пряк професионален обмен между академичните екипи и ще подпомогне определянето на конкретни направления за съвместна работа.

Още в началото на 2027 г. се планира академична мобилност на преподаватели, включваща специализирани обучения и запознаване с образователните и научноизследователските практики на партньорите.

Във фокуса на партньорството е разработването на тренировъчни програми за преподаватели и студенти, подготовката на академични кадри за преподаване в бъдещи съвместни образователни програми и разширяването на студентската мобилност.

Специален интерес българската делегация проявява към възможностите за запознаване и работа с решенията на китайския университет в областта на изкуствения интелект за научни изследвания и образование.

За студентите на ВУТП партньорството разкрива перспективи за обучение в международна академична среда, достъп до високотехнологична научна инфраструктура и участие в съвместни образователни и изследователски инициативи. За преподавателите то създава възможности за повишаване на квалификацията, усвояване на иновативни методи на преподаване и разработване на нови учебни програми.

Партньорство с един от водещите технологични университети на Китай

Beijing University of Posts and Telecommunications е основан през 1955 г. като Пекински институт по пощи и телекомуникации – първото висше учебно заведение в тази област в новосъздадената Китайска народна република. През 1993 г. получава сегашното си наименование.

Днес Пекинският университет по пощи и телекомуникации е престижен изследователски университет, който се развива под ръководството на китайското Министерство на образованието. Той е известен с постиженията си в информационните и комуникационните технологии, компютърните науки, електрониката, мрежовите системи и изкуствения интелект.

Университетът е включен в китайската национална инициатива Double First-Class в направленията „Информационно и комуникационно инженерство“ и „Компютърни науки и технологии“.

Международният му опит включва съвместни образователни програми с утвърдени чуждестранни университети, което създава добра основа за развитие на партньорството с Висшето училище по телекомуникации и пощи.

Ново измерение на българо-китайското академично сътрудничество

Новото академично партньорство се развива на фона на дългогодишните българо-китайски отношения, чието начало е поставено през 1949 г. и които през 2019 г. достигат равнище на стратегическо партньорство. През октомври 2025 г. България и Китай потвърждават намерението си да разширяват научно-технологичното сътрудничество, иновациите и академичния обмен.

На този фон инициативата на българския и китайския университет очертава възможност за преминаване от традиционните форми на университетско партньорство към съвместни образователни продукти, научни разработки и високотехнологични проекти с международно значение.

За Висшето училище по телекомуникации и пощи партньорството е част от усилията за разширяване на международното присъствие на институцията и за развитие на образование, което отговаря на потребностите на дигиталната икономика.