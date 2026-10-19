Първи български университет с конкретни стъпки за сближаване на образователните системи на България и Виетнам

Висшето училище по телекомуникации и пощи превръща в конкретна академична реалност междудържавните договорености от 2024 г. за сближаване на образователните системи на България и Виетнам. По време на работна визита делегация, водена от ректора проф. д.н. Миглена Темелкова, подписа три документа за партньорство и проведе общо шест работни срещи с водещи виетнамски университети в градовете Ханой и Хошимин.

Визитата се осъществява в контекста на подписаното през ноември 2024 г., по време на официалното посещение на президента Румен Радев във Виетнам, междуправителствено споразумение за сътрудничество в областта на образованието за периода 2025–2028 г. То създава възможности за разширяване на студентския и преподавателския обмен, съвместните образователни инициативи и преките контакти между университетите на двете държави.

Академичната активност на Висшето училище по телекомуникации и пощи има и по-широко историческо значение. В продължение на десетилетия България бе предпочитана образователна дестинация за поколения виетнамски студенти и докторанти, а българските университети имат изграден авторитет и доверие, които се съхраняват и днес не само сред многобройните им възпитаници във Виетнам, но и в почти всяка виетнамска образователна институция. След политическите и икономическите промени от 10 ноември 1989 г. страната ни постепенно губи значителна част от присъствието си на виетнамския образователен пазар, въпреки запазеното високо уважение към качеството на българското висше образование. Именно в този контекст позиционирането във виетнамското образователно пространство на Висшето училище по телекомуникации и пощи придобива стратегическо, включително и държавно значение - тo е конкретна стъпка към възстановяване на традиционния авторитет на българските университети, връщане на България на виетнамската образователна карта и привличане на ново поколение виетнамски студенти към обучение у нас.

Особено значение за българското присъствие във Виетнам има участието на Висшето училище по телекомуникации и пощи в международното изложение „Study in Europe 2026“, проведено на 10 октомври в Ханой и на 11 октомври в Хошимин. Както официално съобщи Министерството на външните работи, това е първото участие на българско висше училище в престижния образователен форум, организиран от Делегацията на Европейския съюз във Виетнам и посолствата на държавите членки.

В изложението са представени 60 европейски висши училища. Съвместно с българското посолство Висшето училище по телекомуникации и пощи представя възможностите за обучение в България, европейските дипломи, специалностите в областта на дигиталните технологии и връзката между академичната подготовка и технологичния бизнес. Според информацията на МВнР виетнамските младежи проявявaт интерес към условията за кандидатстване, стипендиите и перспективите за професионална реализация, особено в областта на компютърните науки, медицината, бизнеса и управлението.

Паралелно с участието в европейския форум Висшето училище по телекомуникации и пощи постигна и конкретни договорености за академично сътрудничество.

Три подписани документа поставят основите на нови образователни и научни партньорства. С виетнамската образователна и инвестиционна група LAGI, в която участва „Bac Ha International University“, е договорено сътрудничество за разработване на съвместни образователни продукти за азиатския пазар в областта на изкуствения интелект, киберсигурността и дигиталните технологии.

Меморандумът с „Victoria Hoa Binh University“ предвижда разработването на съвместни магистърски програми с възможност за получаване на две дипломи — европейска и виетнамска. Сред приоритетите са също научно-приложните изследвания, академичният обмен и партньорството с бизнеса.

Третият подписан документ е с „Технологичния университет“ в град Хошимин, известен като Университета „Бах Кхоа“. Основен акцент е бъдещото разработване на международен модел за магистърско обучение по киберсигурност, допълнен от съвместни научни проекти, преподавателска и студентска мобилност и участие в международни изследователски програми.

Общо шест университетски срещи разширяват перспективите за сътрудничество. С Университета „Феникаа“ в Ханой са обсъдени общи образователни програми и научни разработки в областта на изкуствения интелект, телекомуникациите, киберсигурността и Интернет на нещата. Срещата с „Пощенско-телекомуникационния институт за технологии“ поставя акцент върху докторантското обучение, признаването на кредити, съвместните изследователски екипи и технологиите 5G/6G. В „Университета по информационни технологии“ към Виетнамския национален университет в град Хошимин са разгледани възможностите за студентски обмен, съвместни учебни програми, взаимно признаване на кредити и обучение с двойни дипломи.

Така участието на ВУТП в Европейската седмица на висшето образование надхвърля рамките на традиционното представяне на образователни възможности. То съчетава конкретни партньорски договорености, насочени към разработването на съвместни програми, научни изследвания и устойчив академичен обмен.

Постигнатите резултати показват как междудържавното споразумение от 2024 г. за първи път започва да придобива практическо измерение чрез последователната стратегическа международна политика на Висшето училище по телекомуникации и пощи. Отвъд конкретните академични договорености тази инициатива поставя началото на хоризонт с по-широко национално значение - България да възстанови традиционното си присъствие, авторитет и конкурентоспособност на виетнамския образователен пазар. Натрупаното през десетилетията доверие към българските университети създава благоприятна основа за ново поколение партньорства, съвместни образователни програми и научни проекти, които да свържат по-тясно академичните общности и младите хора на двете държави.



