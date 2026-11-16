МОН на крак заради училището с празни класни стаи! Закриват ли школото в Бояново?

Министерството на образованието и науката (МОН) обмисля два варианта за бъдещето на училището в ямболското село Бояново – закриване или предприемане на спешни мерки за възстановяване на нормалния учебен процес. Това стана ясно след среща на заместник-министъра на образованието д-р Таня Панчева с представители на местната власт и институциите в Ямбол. Повод за разговорите е разследването на NOVA, което разкри сериозни проблеми с посещаемостта в учебното заведение.

Заместник-министърът съобщи, че лично е посетила училището сутринта и е установила присъствието на 40 ученици. Според нея това потвърждава, че проблемът с редовното посещаване на занятията не е инцидентен, а продължава от дълго време.

„Случващото се в училището е недопустимо за образователната система“, заяви Панчева.

МОН вече извършва цялостна проверка на дейността на учебното заведение. В зависимост от резултатите ще бъдат предприети административни мерки, а при наличие на данни за престъпления ще бъдат сезирани и органите на прокуратурата.

Пред институциите стои въпросът дали училището трябва да бъде закрито, или да получи необходимата подкрепа, за да продължи да работи. Панчева подчерта, че професионалната подготовка, която се предлага там, е важна за региона, но водещ трябва да остане интересът на децата и правото им на образование.

В срещата в Ямбол участваха представители на образователните институции, полицията, социалните служби, отдел „Закрила на детето“, местната власт и областната администрация. Целта е да бъдат координирани действията за преодоляване на проблема.

След разкритията на NOVA образователното министерство разпорежда проверки на посещаемостта във всички училища в страната. Според заместник-министър Панчева случаят вероятно не е изолиран, а нарушенията и пропуските са се натрупвали с години както на ниво училищно ръководство, така и в работата на институциите.

Паралелно с проверката в училището ще бъде инспектирана и дейността на Регионалното управление на образованието (РУО) в Ямбол. Ще се изяснява колко проверки са извършвани през предходните години, какви нарушения са установени и какви действия са предприети. Настоящият началник на управлението заема поста от около месец.

„Грешките са много и те са комплексни“, коментира Панчева. Тя припомни, че директорът отговаря за организацията на учебния процес, но контролни функции има и регионалното управление.

МОН ще задейства и механизма за обхват на децата в образователната система. Специализирани екипи ще проверят индивидуално всеки ученик от училището в Бояново, за да установят причините за отсъствията – социални, икономически или други. След това институциите ще търсят възможности за подкрепа на семействата и връщане на децата в клас.

Заместник-министърът е разговаряла и с преподавателите, сред които по думите ѝ има добри професионалисти. След анализ на ситуацията ще се прецени каква помощ може да бъде осигурена, за да работи училището законосъобразно и в интерес на учениците.

Проверката ще обхване не само организацията на учебния процес, но и финансовата дейност на училището. Засега Панчева отказа да коментира дали има съмнения за финансови злоупотреби, преди да бъдат готови окончателните резултати. Тя увери, че ще бъдат използвани всички необходими средства за установяване на фактите.

Очаква се инспекциите в училището и РУО – Ямбол да приключат до края на седмицата, а резултатите да бъдат обявени в началото на следващата. При установени нарушения ще последват административни санкции, като може да бъде потърсена отговорност и за действия или бездействия от предходни години.

МОН подготвя и промени във финансирането на училищата. Заместник-министър Панчева потвърди, че се работи по нов модел, който да замени досегашния принцип „парите следват ученика“.

Според нея настоящата формула за разпределяне на средствата е сред предпоставките за възникването на случаи като този в Бояново. Новата система обаче няма да бъде въведена още със следващия бюджет, тъй като механизмът включва множество компоненти и изисква задълбочен анализ.

Панчева увери, че министерството няма да допуска подобни практики да продължават. Тя уточни, че не смята нарушенията в Бояново за характерни за всички училища, но институциите ще бъдат безкомпромисни при всеки установен случай.

Междувременно новият началник на РУО – Ямбол Юри Паликов съобщи, че след разследването вече са извършени две проверки, едната от които съвместно с представители на Детска педагогическа стая.

По думите му засиленият контрол дава резултат и при всяко следващо посещение броят на присъстващите ученици се увеличава. „Въпросът е това да стане трайно“, подчерта Паликов.

Той не изключи училищното ръководство да е допуснало пропуски при осигуряването на редовна посещаемост. Според него обаче връщането и задържането на децата в клас не е отговорност само на училището, а изисква общи усилия на образователните власти, местната администрация и останалите институции.

Припомняме, че журналистическо разследване на Татяна Йорданова разкри сериозно разминаване между броя на записаните и реално присъстващите ученици в училище „Ернесто Че Гевара“ в село Бояново.

По документи в учебното заведение се обучават 131 деца, но при посещение на екипа на NOVA в учебен ден са установени едва около 20 ученици. В същото време училището получава финансиране в размер на 720 хил. евро.

Разкритията поставиха остро въпросите за контрола върху посещаемостта, разходването на публичните средства и отговорността на институциите, които трябва да гарантират, че записаните деца действително получават образование.

Случаят предизвика реакции и сред представители на образователната общност. От фондация „Заедно в час“ предупредиха, че отговорността не бива да се прехвърля единствено върху учителите и училищното ръководство.

От Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ поставиха въпроса и за възможни политически зависимости, които според организацията могат да възпрепятстват налагането на санкции на родители, чиито деца не посещават училище.