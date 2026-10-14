Южният парк става математическа академия. Уникално събитие

На 17 и 18 октомври Южен парк в София ще се превърне в най-голямата открита класна стая в страната. Двудневното събитие „Математиците извън уравнението“, организирано от Х-академи, събира деца, родители и преподаватели в едно пространство, където математиката не е формула, а преживяване. Идеята е проста, но силна: да се покаже, че знанието може да бъде игра, откритие, увереност - и че доброто образование започва там, където любопитството среща смисъла.

Кои са Х-академи и защо правят това събитие

Х-академи е образователна школа по математика, която за няколко години успя да изгради мрежа от над 400 деца, десетки малки групи, индивидуални уроци и филиали в София и Пловдив. Екипът е млад, амбициозен и работи с интерактивен подход, който превръща математиката в жив процес, а не в суха теория.

Мисията им е ясна: да развиват знания, увереност и любопитство у децата, да им покажат, че математиката е ключ към по-широки хоризонти, а не бариера. „Вярваме, че доброто образование създава по-уверени млади хора“ — това е изречение, което стои в основата на всяка тяхна инициатива.

Събитието в Южен парк е естествено продължение на тази философия: да изведат математиката от класната стая и да я поставят там, където децата се чувстват свободни — сред природата, сред играта, сред хората.

Какво ще се случва в Южен парк

През двата дни паркът ще бъде разделен на тематични зони, в които децата ще решават логически загадки, ще участват в математически предизвикателства, ще работят в екип и ще откриват решения, които не се побират в учебника. Игровите формати са създадени така, че да провокират мислене, да развиват увереност и да показват, че математиката може да бъде забавна, динамична и достъпна.

Ще има награди, специални отличия и изненади — но най-голямата награда е самото участие. Децата ще могат да разговарят с преподаватели, да задават въпроси, да споделят идеи и да видят, че знанието е диалог, а не монолог.

За кого е събитието

„Математиците извън уравнението“ е замислено като отворено и вдъхновяващо преживяване за широка аудитория:

Ученици, които обичат да учат по интересен начин.

Деца, които имат нужда от увереност.

Млади хора, които търсят предизвикателства.

Родители, които искат да дадат на децата си смислено време, а не поредното събитие без съдържание.

Това е фестивал, който не дели децата на „добри“ и „слаби“ по математика. Той ги събира в едно пространство, където всеки може да открие своята сила — логика, наблюдение, работа в екип, въображение.

Защо темата е важна

Събитието носи силна обществена тема: нуждата от качествено образование, от нови подходи, от среда, която развива увереност, а не страх от грешки.

То предлага богат визуален материал - игри, активности, емоции, деца, които учат чрез движение и взаимодействие.

Има потенциал за интервюта с преподаватели, родители и участници.

Над всичко стои една положителна история: как една школа успява да промени отношението към математиката и да я превърне в приключение.

Математиката извън уравнението - урок за всички

Фестивалът в Южен парк е повече от събитие. Той е жест към обществото — напомняне, че знанието не трябва да бъде затворено между корици, а да живее сред хората.

Това е урок за децата, но и за възрастните: че образованието може да бъде красиво, че увереността се изгражда, че любопитството е сила.

На 17 и 18 октомври София ще види математиката такава, каквато рядко я виждаме — жива, човешка, вдъхновяваща.