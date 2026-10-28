Държавата плаща осигуровките на тези ученици

Правителството отпусна 1 915 447 евро за социални и здравни осигуровки на ученици, включени в дуална форма на обучение. Средствата покриват дължимите вноски за периода от януари до септември 2026 г., съобщиха от Министерския съвет.

Става дума за ученици от 11-и и 12-и клас, които усвояват професия чрез работа в реална работна среда. По време на обучението си те сключват трудови договори с работодателите, които участват в подготовката им.

Съгласно Закона за професионалното образование и обучение социалните и здравните осигуровки на тези ученици са изцяло за сметка на държавата. Мярката цели да облекчи бизнеса и да насърчи повече компании да се включват в дуалната система, като предоставят възможност на младите хора да придобиват практически умения още в училище.

Дуалното обучение е сред приоритетите на Министерството на образованието и науката. Сред основните инструменти за развитието му е програмата „ДОМИНО 2“, която надгражда системата в рамките на Швейцарско-българската програма за сътрудничество.

На 21 октомври заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева заяви при откриването на годишната конференция по програмата, че дуалното обучение се подкрепя чрез различни инструменти, като целта е да се засили връзката между професионалното образование и нуждите на бизнеса.