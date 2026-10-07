Идват промени за учениците от 5. до 12. клас

Промяната на учебните програми от 5. до 12. клас ще започне с разработването и предварителното обсъждане на концепции за отделните учебни предмети. Те ще бъдат основа за работата на групите, които ще изготвят новите програми. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на заседание на парламентарната Комисия по образованието и науката.

Той отговори на актуален въпрос на депутата от ГЕРБ-СДС Красимир Вълчев.

По думите на министъра основният проблем на действащите програми е прекомерното количество учебно съдържание. Според него това оставя малко време за осмисляне и трайно усвояване на знанията и е сред факторите за функционалната неграмотност.

Целта на промените е учениците да усвояват базови знания по всеки предмет, върху които впоследствие да могат да надграждат.

„Наясно съм, че ако продължим да работим по същия начин, ще получим още от същото“, заяви проф. Вълчев.

Министърът определи предварителното разработване на концепции като по-добър подход от досегашния модел, при който изработването на учебните програми е било оставяно основно на работните групи и експертите.