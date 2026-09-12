Всички ученици отново в клас
Дистанционно ще продължат да се обучават малко над 2 300 ученици
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Дистанционно ще продължат да се обучават малко над 2 300 ученици
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