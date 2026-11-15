Проф. д.н. Миглена Темелкова: Университетите трябва да реагират по-бързо на промените в икономиката и потребностите на бизнеса

Висшето образование трябва да разполага с повече гъвкавост, за да отговаря своевременно на технологичните промени и динамично развиващите се потребности на бизнеса. Продължителните административни процедури при разкриването и акредитирането на нови специалности затрудняват университетите да подготвят кадри с актуални компетентности за съвременната икономика. Тези въпроси постави проф. д.н. Миглена Темелкова, ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) и председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, по време на конференцията „Изкуственият интелект: Трансформация на образованието и пазара на труда“, която се проведе на 14 ноември в хотел „Астория“ в София.

Форумът събра представители на академичните среди, държавните институции, технологичния сектор и бизнеса.

В рамките на първия дискусионен панел „Образованието и бизнесът в ерата на изкуствения интелект“ проф. Темелкова открои необходимостта от преосмисляне на подходите във висшето образование в условията на ускорена технологична трансформация. Според нея една от основните пречки пред университетите е административната тежест при разкриването и акредитирането на нови специалности. Докато технологиите, изкуственият интелект и изискванията на индустрията се променят с изключително бързи темпове, продължителните процедури ограничават възможностите на висшите училища да адаптират своевременно образователните си програми.

Сред ключовите приоритети за бъдещето на висшето образование проф. Темелкова открои интердисциплинарното обучение и подготовката на специалисти за Индустрия 5.0. По думите ѝ съвременната икономика се нуждае от кадри, които съчетават знания и умения от различни професионални направления, притежават критическо мислене и могат да намират решения на сложни обществено-икономически проблеми. „Изкуственият интелект променя не само начина, по който учим и работим, но и уменията, от които обществото ще има нужда в бъдеще. Образованието трябва да подготвя хора, които могат да мислят критично, да се адаптират и да намират решения на новите предизвикателства. За да се случи това, е необходимо университетите да имат възможност да реагират по-бързо на промените в икономиката и потребностите на бизнеса. Интердисциплинарното обучение и ученето през целия живот вече не са просто предимство, а необходимост“, подчерта проф. д.н. Миглена Темелкова.

Особено внимание в дискусията бе отделено на променящата се роля на преподавателите и необходимостта от отговорно използване на изкуствения интелект в образователния процес. Участниците обсъдиха риска новите технологии да се превърнат в заместител на самостоятелното мислене, вместо в инструмент за развитие на знанията и уменията. Засегнати бяха и въпросите за авторството, интелектуалната собственост и отговорността при създаването на съдържание с помощта на изкуствен интелект.

Ученето през целия живот бе друг основен акцент в позицията на проф. Темелкова. Тя подчерта, че в условията на технологична трансформация образованието не може да приключва с придобиването на диплома, а трябва да бъде непрекъснат процес на развитие и надграждане на компетентностите. Според нея хората, които не успяват да се адаптират към променящите се изисквания на пазара на труда, рискуват да изпаднат в очертаното от форума в Давос през 2010 година неравенство и бедност. По данни на ВУТП над 50% от хората над 35-годишна възраст нямат фундаментална дигитална грамотност, намираща израз не в опцията за боравене със смартфон, а в умението да се ползва компютър – предизвикателство, което поставя на преден план необходимостта от системно развитие на дигиталните умения и възможностите за продължаващо обучение.

Дискусията предизвика активен интерес сред присъстващите в залата студенти, училищни преподаватели и експерти. Поставените от тях въпроси касаеха бъдещата роля на образованието в свят, в който изкуственият интелект предоставя все повече възможности за придобиване на знания, отговорността на държавата за управлението на технологичните промени и подкрепата за преподавателите, които желаят да въвеждат иновации в образователната система.

В отговор на въпросите на учители, които споделиха, че често се чувстват недостатъчно подкрепени в усилията си да променят образователната среда, проф. Темелкова отправи послание за лична инициатива, смелост и последователност в реализирането на нови идеи. „Всяка промяна започва от единиците. Бъдете иноватори и визионери – важно е да знаем какво искаме да постигнем“, посочи тя.