ВУТП стартира съвместни програми с Radford University College, Гана

Висшето училище по телекомуникации и пощи направи важна крачка към разширяване на международното си присъствие и създаване на нови възможности за достъп до българско висше образование извън границите на страната. В рамките на среща, посветена на развитието на образователното и академичното сътрудничество между България и Гана, ВУТП и Radford University College подписаха споразумения за реализиране на съвместни международни образователни програми. От страна на ВУТП документите бяха подписани от ректора проф. д-р Миглена Темелкова, а Radford University College беше представляван от президента си д-р Мартин Обенг.

Първите две програми, които поставят началото на партньорството, са:

Бакалавърска програма „Компютърни технологии“

Магистърска програма „Комуникационни мрежи и разследване на киберпрестъпления“

Това партньорство създава възможност студенти от Гана и други африкански държави да получат обучение, изградено върху учебните програми, академичната експертиза и стандартите на ВУТП, без целият период на обучение да изисква физическо пребиваване в България. Една от перспективите пред това партньорство е изграждането на модел, при който българското висше образование достига директно до студентите в Гана и други африкански държави. Не става дума просто за географско разширяване на образованието, а за споделяне на знания, академични стандарти и експертиза и създаване на устойчив образователен коридор между България и Африка, уточни проф. Темелкова.



За ВУТП това е естествено продължение на стремежа да развива международни партньорства и да отговаря на потребностите на една все по-свързана технологична среда. Особено значимо е, че първите програми са в сфери с ключово значение за съвременната икономика – компютърните технологии, комуникационните мрежи и киберсигурността.



Важна роля за реализирането на тази инициатива има Българо-ганайската търговска и индустриална камара, която свързва академични институции, бизнес и партньори от двете държави и създава условия за развитието на дългосрочно сътрудничество.



За ВУТП събитието е начало на нов етап – етап, в който университетът не само посреща международни студенти в България, но и активно търси начини да направи своето образование, експертиза и академична среда достъпни в международен контекст.